La semana más importante de la pretemporada romana

El Mérida ha iniciado esta mañana su última semana de pretemporada. O, también válido, la semana de preparación de su debut en Primera Federación el domingo en Linarejos. En principio, a las 19.30 horas, porque ni el club azulino ni el emeritense tienen noticias de la Federación Española tras la petición de los jienenses de cambiar el horario del choque para no coincidir con un festejo taurino en la ciudad. Solicitaron retrasarlo a las 21.30 horas o adelantarlo al viernes. Pero, de momento, 19.30 horas.

Tras cuatro victorias (Don Álvaro, San Serván, San Roque, Cacereño), un empate (Alcorcón B) y dos derrotas (Córdoba y Don Benito) en los amistosos de pretemporada, el equipo y el club se centran en la semana que determinará los próximos cuatro meses de competición. Más importante que lo que sucedió el sábado en Santa Amalia (entre el estado del césped, la intensidad del rival y que el cuerpo técnico pensaba más en Linares que en el test, el equipo salió cero preocupado de la derrota ante el Don Benito) será lo que va o debe suceder en los próximos días, antes de que se cierre el mercado el miércoles de la semana que viene. Los frentes abiertos son estos:

Caso Akito Mukai

El Mérida entabló negociaciones con el extremo japonés y posteriormente con el Terrasa (cuando le informaron que el jugador tenía contrato en vigor con el club catalán hasta 2023) por el mes de marzo. Todas las filtraciones de la operación han aflorado desde Terrasa. Lo único que ha salido del Mérida, primero en conversaciones privadas y luego públicamente, es que el jugador interesa y están en negociaciones por él.

Según su club de origen, el Mérida cerró con ellos un traspaso por 25.000 euros (5.000 de ellos saldrían del bolsillo del propio jugador). «El acuerdo está firmado por ambas partes y en el documento se recogen las cantidades económicas, cómo se pagaban y las condiciones del traspaso para que el Terrasa liberase al jugador del contrato que tenía con nosotros. Esta es la verdad y no nos gusta que pongan en duda nuestra actuación. Y los contratos están para cumplirse», declaró hace unas semanas el presidente egarense, Jordi Cuesta. De hecho, el propio club catalán ha reconocido que el Mérida ya ha pagado los 15.000 euros del primer plazo y los 10.000 restantes los abonará antes del 31 de diciembre.

El caso es que Akito Mukai no ha sido ni oficializado por el Mérida ni ha llegado aún a la capital emeritense, a la que tendrá que aterrizar esta semana procedente de Japón. El club emeritense ha explicado que todavía no está solucionado lo de su permiso de residencia y que por eso aún no se ha cerrado del todo la operación. No obstante, con su llegada, la dirección deportiva emeritense tendrá que decidir qué jugador seniors de los dieciocho con los que cuenta se quedará sin ficha. El sábado, en Santa Amalia, se quedó sin vestir Nacho Goma, que siguió el partido desde la grada.

Se busca delantero y lateral

El que ya es oficial que no seguirá será el delantero sub-23 Fer Harta, procedente este verano del Illescas. La decisión por parte del club estaba tomada desde principios del mes de agosto y finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y separar así sus caminos. De todos los delanteros con los que cuenta Juanma Barrero, el madrileño ha sido el que menos minutos ha disputado esta pretemporada. El cuerpo técnico esperaba otras cosas de él y ha preferido que, en la semana que resta de mercado de fichajes, la dirección deportiva pueda cerrar otro delantero sub-23, preferiblemente cedido por algún filial.

Además, quedaría libre aún una ficha sub-23 que David Rocha tiene pensado utilizarla para reforzar el lateral derecho. En las sucesivas presentaciones de fichajes durante el mes de agosto, el director deportivo ya advirtió que no se iba a precipitar y que apuraría plazos en busca de un futbolista que pueda aportar al equipo. O sea que acelerará esta semana para cerrar a estos dos jugadores jóvenes que cierren la plantilla de Juanma Barrero.

El drama de los laterales

A tenor de lo ocurrido en las dos últimas campañas y esta pretemporada, ya puede fichar el Mérida veintidós laterales en el mercado, que los veintidós se le acabarán lesionando a la vez. Esos dos carriles parecen formar dos de los tres puntos del Triángulo de las Bermudas. Felipe Alfonso comenzó con molestias en el tobillo que se lesionó al final del curso pasado y se ha tirado casi toda la pretemporada entre algodones. Benjamín Garay y Llúis Llácer sufrieron nada más comenzar la preparación sendas lesiones musculares que le han impedido jugar. Y Álvaro Ramón, obligado a jugar el año pasado en esa demarcación en muchas ocasiones, no es un lateral puro.

Y esta es la situación a una semana del primer partido oficial: salvo Álvaro Ramón, los otros tres han jugado entre poquísimo y nada esta pretemporada. De ahí que la afición haya especulado con la solución de Diego Parras, el lateral derecho canario que firmó el club el verano pasado y que todavía no ha debutado debido a un problema de pubis. Ya reveló David Rocha en HOY a principios de julio que terminaría su última fase de recuperación con el equipo y que el club le ayudaría a encontrar salida.

«Diego todavía está en proceso de recuperación. Y salvo que le salga una oferta u otro equipo, terminará ese proceso con nosotros. Queremos ayudarle, pero sí es verdad que será complicado que esté en la plantilla por la falta de fichas. Es el caso de Chirri el curso pasado. Cuando se recupere del todo, ya veremos nuestras necesidades y las suyas para llegar a un acuerdo», explicó David Rocha. El club anunció hace dos semanas que está entrenando con el grupo.

La única solución factible, a día de hoy, es el cambio de sistema que ha probado Juanma Barrero entre julio y agosto: jugar con los tres centrales con los que cuenta y dos carrileros largos (que en realidad son extremos), para paliar nuevamente el déficit de laterales. Esa y ponerle velas a Felipe Alfonso y Álvaro Ramón para que no vean muy de cerca la enfermería.

La incógnita de la tela

A día de hoy, el Linares-Mérida del domingo sólo se podrá seguir por la radio y las redes sociales. La Federación sacó a concurso los derechos de emisión al precio de quince millones de euros, pero ningún operador se acercó siquiera a esa cifra el pasado 10 de agosto, fecha en la que expiró el plazo. Para calmar a los clubes, la Federación les garantizó una cantidad en torno a los 250.000 euros a cada uno de ellos, independientemente de la empresa que se haga al final con los derechos.

La RFEF dispone de plazo hasta este miércoles, tres días antes del arranque de la competición, para resolver el problema de los derechos televisivos. Desde los clubes creen que, sea la empresa que sea la que se haga finalmente con dichos derechos, llegará muy justa para emitir toda la jornada del próximo fin de semana. Salvo que la Federación haya llegado a un acuerdo con ella para que fuera preparando lo necesario para la retransmisión de todos los partidos. En caso contrario, los clubes de la categoría confían en que la propia RFEF sea la que se encargue de retransmitir por sus canales oficiales los partidos de la primera jornada.

Más de 2.000 abonados, pero...

El Mérida rebasó la cifra de los 2.000 abonados hace semana y media, pero aún le queda mucho para llegar a los 3.000 que el club estimaba cuando arrancó la campaña. No se fijó públicamente tal cantidad como objetivo, pero sí acordaron de puertas para adentro que era la cifra mínima exigible para convertir el proyecto en viable. Es cierto que el equipo de Juanma Barrero no debutará en el Romano hasta el fin de semana del 10-11 de septiembre (dentro de tres semanas) y que la tradición asegura que el tirón importante se da en la semana de feria y en la semana previa al debut como local, pero en las oficinas del Mérida tienen la mueca torcida.

El año deportivo, desde enero, es inmejorable; el club subió a la tercera categoría el pasado mes de mayo; no se recordaba desde hacía varias décadas cómo la afición y la ciudad (en cuantía) se tiró a la calle en la celebración del ascenso; el dueño ha hecho el esfuerzo necesario de cada SAD en verano para armar un equipo que pueda luchar y competir por la salvación; y el Ayuntamiento ha participado en las medidas de sus posibilidades con el patrocinio y las obras del terreno de juego del estadio (que ya han terminado y solo faltaría, en las próximas tres semanas, el trabajo para que los tepes arraiguen). Todos los estamentos están dando los pasos necesarios… sólo faltaría el de la afición y la ciudadanía.