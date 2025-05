Semana clave en el Badajoz

J. P. BADAJOZ. Martes, 1 de marzo 2022, 08:19 Comenta Compartir

El Badajoz ya solo quiere certezas. Una de ellas es que a pesar del lío institucional y del bache deportivo está a cinco puntos del playoff de ascenso y este sábado tiene una cita clave para calibrar sus aspiraciones. La otra no se mide en palabras o números, sino en hechos. Y de promesas los jugadores llevan siete meses muy duros sin ver una solución definitiva.

Aunque las aguas bajan algo más calmadas, la primera presencia de Luis Oliver en el Nuevo Vivero este viernes dejó un nuevo sobresalto. Aunque al día siguiente no estuvo en el palco viendo el partido del Badajoz. La cabeza visible del grupo gestor del Badajoz se reunió con los futbolistas en el vestuario. De ese encuentro la plantilla consiguió arrancar un compromiso por parte de Lanuspe SL de un primer pago esta semana.

La sociedad encargada de administrar el club abonó una mensualidad a Dani Fernández y Jesús Clemente, pero al resto no y eso provocó un aluvión de llamadas de los representantes de los jugadores. Con esa maniobra se trataba de impedir la salida de ambos jugadores al tener ofertas de Segunda y del Valladolid Promesas, respectivamente, pero la mayor parte de la plantilla también son tentados por otros clubes, algunos extranjeros. Pero desde la gestora con este movimiento más bien que les abría las puertas, ya que sus agentes también pedían un reconocimiento y un compromiso por parte del club. Es el caso de Gorka Santamaría con una propuesta interesante de un equipo de la Primera polaca y cuya salida se dio por hecha el sábado por la mañana y el propio delantero vasco tuvo que salir para frenar todo el revuelo y aclarar su situación. «Es una decisión propia que no ha cambiado y que se mantendrá siempre y cuando el cariño que siento por este club sea recíproco y se me valore por el trabajo que llevo haciendo durante tres años». Eso se traduce en recibir también su salario al igual que el resto de compañeros.

Y Oliver se comprometió el viernes que les tocaba a los futbolistas y la próxima semana recibirían un primer ingreso. La plantilla le concedió ese margen de confianza para comprobar las intenciones del grupo. De ahí que los jugadores afrontan una semana clave que puede marcar su futuro tanto en el césped como en las oficinas. Lanuspe negocia con la AFE para presentar como aval de pago las ayudas que le corresponden de la RFEF, que supone unos 380.000 euros y están retenidas por Hacienda. El Badajoz visita el sábado al colista Tudelano, un partido vital en su objetivo de reengancharse al playoff.

