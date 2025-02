Segunda oportunidad en el Romano

R. P. Mérida Viernes, 30 de septiembre 2022, 20:52 Comenta Compartir

Cada día que las rachas engordan, un día menos queda para que se desinflen. El Mérida espantó el pasado sábado al fantasma del gol; hoy le convendría espantar el de la victoria. Porque necesita ganar, una vez que ha competido sus cuatro partidos y los cuatro le han salido cruz en el marcador. El ganar llama al ganar y lo necesita el equipo de Juanma Barrero por el chute de confianza y para ir acercándose a los puestos de salvación y tranquilidad, que ahora mismo tiene a uno y tres puntos respectivamente.

Desde que arrancó la temporada, todo en el equipo emeritense ha girado en torno a esto: a competir, a creérselo, a marcar y a ganar. Lo primero lo ha conseguido; lo segundo, casi; y le quedan las otras dos. No pudo superar hace siete días a un rival de su Liga como Unionistas y deberá intentarlo esta tarde con más ahínco si cabe ante otro rival de su nivel como el Pontevedra, que aunque solo le ha ganado al Talavera en el primer partido de los castellanomanchegos, ha sido capaz de empatarle al Alcorcón y en Riazor.

«La semana pasada nos quitamos un peso de encima con el gol de Carlos (Cinta). Hicimos más ocasiones, vimos más disparos, más llegadas…», confesó ayer en la previa Juanma Barrero. «Lo que quiero es que mi equipo sepa interpretar cuando hay que ir arriba a presionar, como hicimos en la primera parte: con orden, juntos. Lo que no me gusta es el ir a presionar como en la segunda: con decisiones individuales, gente saltando sola a esa presión, que provoca un ida y vuelta que no es productivo. No creo que podamos dominar los partidos desde ese ida y vuelta. Cuando sucede eso, lo que tenemos que hacer es juntarnos, pasar diez minutos malos y volver luego al partido, pero desde la solidez».

Mérida-Pontevedra Mérida AD: Javi Montoya; Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón; Luis Acosta, Meléndez, Kamal; Larrubia, Nando Copete y Lolo Pla.

Pontevedra: Álvaro Cortés; Bastos, Churre, Miguel Román, Samu Araujo; David Soto, Yelko, Álex González, Oier Calvillo; Jon Bakero y Rufo.

Árbitro: Germán Cid Camacho (del colegio castellano-leonés).

Estadio y hora: Romano José Fouto, 17.00.

El técnico del Pontevedra es un viejo conocido del año pasado: Antonio Fernández, que con el San Roque ganó en el Romano en la primera vuelta (0-1) y le complicó mucho el encuentro en Lepe al ya equipo de Juanma (0-1). «Tendrán unas ganas enormes de conseguir ya la primera victoria, así que habrá que jugar con su necesidad, que lleva a la precipitación y la presión», opinó el pasado jueves en la comparecencia de prensa previa el entrenador gallego. «Me parece un buen plan. A lo mejor nosotros también haríamos lo mismo», contestó ayer Juanma.

«El Mérida es un equipo que es muy solidario en el esfuerzo y que en bloque bajo defiende muy bien», continúa Antonio Fernández. «Además, transita muy bien con jugadores veloces y diferenciales arriba, pero luego es capaz de llevar también el peso del partido como en la primera parte el pasado sábado ante Unionistas. Nosotros tenemos que ser nosotros: tener el balón y ser protagonistas. Y luego meter alguna de las tres o cuatro claras que venimos teniendo por encuentro». No podrá contar con los lesionados Samu Araujo (defensa) y Borja Domínguez (medio), pero recupera al centrocampista Brais.

Por su parte, Lluis Llácer es la única baja emeritense por un pinchazo en los abductores que recomiendan parar, «porque lleva unas semanas arrastrando molestias y no acaba de estar limpio del todo». Nando Copete ha completado la semana entera de entrenamientos y está para el partido completo. El único que ha tenido que parar ha sido Viñuela, «por un golpe en la tibia que le ha provocado una inflamación grande en la zona y tenía dolor». No obstante, se ha ejercitado con sus compañeros en las dos últimas sesiones y entrará en convocatoria.

«Lo que gusta es ganar y para eso es para lo que trabajamos», puntualiza el técnico emeritense. «Va a haber momentos en los que tendremos el balón y ellos correrán detrás de nosotros y momentos que nos dominarán y tendremos que sufrir. Pero es que hay que acostumbrarse a eso. Todo equipo tiene su momento en el partido y eso es lo que hay que aprovechar». Pues que así sea.