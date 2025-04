Segunda derrota a domicilio del curso para un Badajoz que no logra encontrarse

Se rompió la racha de cinco empates seguidos que acumulaba el Badajoz lejos del Nuevo Vivero. El cuadro entrenado por Óscar Cano cayó en Calahorra, ... en un partido en el que dispuso de algunas ocasiones para sacar algo positivo, especialmente antes del tanto de puntera de Tarsi del que no fue capaz de reponerse.

El esquema defensivo reforzado que tan buen rendimiento había ofrecido en la anterior salida frente al Rayo Majadahonda fue la opción escogida por el técnico del bloque pacense para protegerse en un feudo igualmente reducido y complicado como La Planilla. El inicio de partido pareció darle la razón, ya que fue el Badajoz el que pisó con más peligro el área rival. De hecho, las mejores ocasiones las tendría justo antes de verse en desventaja. Especialmente beneficiado por el sistema de juego, Dani Fernández emuló a un lateral clásico brasileño, y de sus botas nacieron varias jugadas que rozaron el premio de la anotación. Sin embargo, Iricibar en primera instancia y el central Mario sobre la línea de meta evitaron el 0-1.

En el costado izquierdo, el joven Josema también tuvo, al menos de inicio, una clara vocación ofensiva. Un centro medido suyo para la incorporación de Clemente volvió a poner a prueba al meta local, muy atento al toque de primeras del centrocampista del Badajoz. Pero las características de La Planilla hacen muy complicado arriesgar sin mostrarse en exceso defensivamente. Así, en el primer balón colgado del Calahorra, Jorge Martínez estrelló el balón en el larguero.

No perdonarían los futbolistas del equipo riojano en la segunda de la que dispusieron. El pivote Tarsi impuso su dominio físico para, de una manera poco ortodoxa, deshacerse de varios rivales en la conducción. Tiraría también de recursos para resolver raso con la puntera. Limones, que hasta ese momento no había tenido que intervenir, fue incapaz de resolver un lanzamiento sencillo, que se coló bajo sus brazos.

Moralmente, el tanto supuso un mazazo para un Badajoz que no solamente no merecía ir perdiendo, sino que había hecho méritos para dominar un encuentro del que poco a poco empezó a desaparecer. Limones, esta vez sí, consiguió salvar en un remate de David Soto a la media vuelta, en una acción que evidenció la desconexión colectiva del equipo entrenado por Óscar Cano. No sería hasta instantes antes del intermedio cuando un muy combativo Gorka Santamaría porfió por un balón y asistió a Gallego, que a bocajarro puso a prueba a Iricibar.

Apostaría el cuadro pacense por una presión más adelantada tras el paso por vestuarios. Sin embargo, jamás volvería a sentirse tan capaz de hacer daño como en el inicio del duelo. La sensación fue que en todo momento se estaba jugando el partido que quería y le convenía al Calahorra. El primer acercamiento con intención lo protagonizó nuevamente Gorka Santamaría, con un lanzamiento desde veinte metros que se marchó demasiado alto.

Calahorra Iricibar; Cera, Cristian Fernández, Mario, Zabaleta; Manu Ramírez (Barace, min. 77), Tarsi, Sarriegi, Madrazo (Carlos Vicente, min. 72); David Soto (Zoilo, min, 72); y Jorge Martínez (Ugarte, min. 87). 1 - 0 Badajoz Limones; Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez (Zelu, min. 72), Miguel Núñez, Josema; Jesús Clemente (Isi, min. 62); Concha (Adilson, min. 79), Otegui (Aquino, min. 62), Adri Cuevas (Barri, min. 79); y Gorka Santamaría. Árbitro González Díaz (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla al local Sarriegi y a los visitantes Gorka Pérez y Zelu.

Gol 1-0 Tarsi (min. 25).

La Planilla 664 espectadores.

Con más balón que nunca, el Badajoz se supo dominador, y pisó con facilidad la zona de tres cuartos, pero jamás encontró la forma de hincarle el diente a un rival muy compacto y solidario. Protestó la expedición blanquinegra un posible penalti por derribo de Madrazo a Dani Fernández, pero el colegiado no dudó a la hora de dejar seguir. En los últimos veinte minutos de juego, Óscar Cano decidió regresar a la línea de cuatro defensas y dar un paso al frente, pero lejos de encontrar el camino de la portería rival se desprotegió tanto que el Calahorra tuvo espacios para correr y cerrar el partido. El Badajoz, incapaz de generar una sola oportunidad clara en la última hora de partido, acabó colgando balones ante un rival que se siente tremendamente cómodo en ese contexto.

Óscar Cano: «Los puntos se quedan en Calahorra de forma injusta» Contrariado por las circunstancias que llevaron a la derrota de su equipo, que calificó de «injusta», Óscar Cano, entrenador del Badajoz, apeló a los errores cometidos como una de las claves del resultado en La Planilla. «Tuvimos una buena puesta en escena, con tres ocasiones claras, pero a partir de ahí ellos despiertan. Una falta de contundencia en una segunda pelota hizo que Tarsi ingresase en el área, y con su habilidad nos costó el partido», dijo. «El partido fue muriendo por falta de eficacia a la hora de encontrar ese último hueco, pero creo que los puntos se quedan de forma injusta en Calahorra», agregó sobre lo visto en la segunda parte, en la que también se quejó del poco tiempo efectivo de juego y algunos factores externos. «No disponíamos de recogepelotas, e incluso era el portero el que salía a por ellos. Cada falta era una pérdida de tiempo y ante eso es muy difícil encontrar los ritmos pertinentes», recordó. Con solamente seis victorias en la primera vuelta, y con el objetivo del play off a más de un partido de distancia, Cano quiso lanzar un mensaje de optimismo. «Los números son pobres en relación a lo que deberíamos haber obtenido, pero hay tiempo, puntos en juego y capacidad para ligar ese par de victorias que nos permitan luchar por eso que tanto ansiamos», sentenció.

Desde el pasado 18 de septiembre en Riazor no caía a domicilio un equipo pacense que estrenó la semana de tres compromisos sin sumar y viendo cómo se alejan un poco más las posiciones que dan derecho a luchar por un premio mayor. El próximo miércoles retorna al Nuevo Vivero para recibir (21.00 horas) a un Sanse que viene de caer goleado (0-7) frente al Celta B.