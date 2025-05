Santiago Muller lanza su primer torpedo con el Badajoz

Poco se sabía antes del pasado domingo de un robusto delantero argentino, rubio, de apellido germano y que entraba en la lista de convocados para ... el partido que enfrentaba al Badajoz con el Rayo Majadahonda con el dorsal 27. Santiago Muller (Buenos Aires, 15/09/ 2003) entró en el minuto 73 sustituyendo a Jesús Alfaro y apenas unos segundos después recogía en el segundo palo «un caramelo de centro» –según sus propias palabras– de Calderón y la cruzaba con la izquierda entrando en el segundo palo para establecer las tablas definitivas en el encuentro. «Solo me tocó empujarla y por suerte la mandé para dentro», relata con humildad.

Aunque la definición tuvo mucho mérito porque no había tenido oportunidad de coger sensaciones con el esférico: «el campo estaba rápido y era el primer balón. Siempre viene bien poder tocarlo previamente para calibrar, pero salió bien». Fue todo meteórico, fugaz, casi un flash que no pudo siquiera procesar; no le dio tiempo. Le llamaron, correteó brevemente por la banda, se puso la camiseta, pisó el verde y perforó la meta rival. «Desde que me levanté para calentar hasta que marqué el gol pasaron apenas dos minutos».

En un abrir y cerrar de ojos, el nuevo canterano blanquinegro hizo vibrar a una hinchada embargada por el júbilo y al mismo tiempo por las incógnitas que se resumían en una pregunta: ¿quién es el nuevo goleador del Badajoz? Porque la información proveniente del club sobre sus referencias ha sido escueta. Transmitieron que provenía de los escalafones inferiores del Levante, que se había incorporado al filial y que estos días trabajaba en la dinámica de grupo del primer equipo junto a otros canteranos como Edu Sánchez y Álex López.

Cuando las molestias de Francis Ferrón encendieron las alarmas, empezó a ejercitarse con los mayores ante la escasez de opciones en la punta de lanza. «Está en dinámica con nosotros para que se adapte al ritmo y las intensidades a las que trabajamos. Estará en el partido porque tiene buenas capacidades, actitudes y aptitudes, está encajando bien y es una oportunidad para él», comentaba al respecto el técnico Isaac Jové en la víspera del choque en tierras madrileñas. «Agradezco mucho lo que ha hecho por mí, me ha dado la opción de estar ahí. Ojalá siga apostando por mí y, si me toca entrar y tener minutos, tratar de que esté orgulloso», explicaba el ariete bonaerense. Muller afirma que el preparador catalán «me dijo que estuviera tranquilo, que siguiera sus órdenes y que disfrute». Pese a las urgencias que hay en su demarcación, dice no haber sentido una exigencia extra, algo que, en todo caso, no le preocupa, «porque vengo de Argentina y allí siempre te meten mucha presión». Confiesa que aunque el salto de juveniles a una categoría como la Primera RFEF es acusada por el ritmo, el físico y la calidad de los futbolistas, «ha sido todo muy fluido, he ido mejorando, puliendo cosas y me he sentido mucho mejor». En el vestuario ha coincidido con compatriotas como Acuña, Mariano o Mancuso, «siempre es bueno tener a un par de paisanos que te ayuden con lo que necesites».

Se define como un delantero goleador, trabajador y ambidiestro, que es «quizás mi mayor fuerte, porque es una característica importante». Es un ratón de área al «que le gusta olfatear» por esa zona de influencia, pero con mucho sacrificio, «echando una mano en lo que necesite el equipo».

Formado en Independiente

Formado en Independiente de Avellaneda, donde recaló a los 7 años, emigró a España en 2019 para enrolarse en una sección del Levante que recluta a jóvenes talentos a nivel internacional. Pero al ser extranjero y menor de edad surgieron varios problemas con sus papeles y estuvo varios meses sin competir. El pasado curso ya pudo participar oficialmente con el Patacona, conjunto que posee un acuerdo de colaboración con la entidad granota, con el que anotó varios goles. Este verano regresó a Valencia en agosto a la espera de resolver su futuro «y de un día para otro mi representante me dijo que me tenía que venir para Badajoz». El recibimiento de la plantilla del B y del sénior ha sido inmejorable y se siente muy identificado con la gente y la ciudad. Reconoce que no era un club desconocido ya que Tinelli se encargó de popularizar en territorio argentino al conjunto pacense.

En cuanto al origen en su árbol genealógico de un apellido tan centroeuropeo, responde con «ahí me matas, porque no tengo ni idea» sin muchos eufemismos. «Ni mis tíos ni mis padres saben de ningún antepasado alemán, aunque debe haberlo, porque si no no se explica, pero mis bisabuelos y tatarabuelos eran todos españoles o italianos». En la historia existen ejemplos de grandes artilleros como el ‘Torpedo’ Gerd Müller o el atacante del Bayern Thomas Müller, «¿por qué no puedo ser yo el siguiente?», comenta distendidamente.