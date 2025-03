Sandoval saca al Mérida de la alcantarilla

Cuando Juanma giró a la izquierda tras bajar los cuatro escalones de la bocana, pensó rápido pese al dolor de cabeza. «¿Qué carajo les digo ... para no volver a perder?». Porque hacia la sexta derrota consecutiva se dirigía derechito el Mérida tras la mala primera parte que había perpetrado ante La Balona. «¿Les digo que hay que acortar las distancias entre líneas? ¿Que hay que posicionarse mejor para las segundas jugadas? ¿Que es imposible ganar con este miedo a cuestas? ¿Qué?».

Pero tras las indicaciones tácticas, consideró que eso no era suficiente. Que había que hurgar más en la psique de cada uno. Porque la culpable de todo lo que el equipo estaba haciendo mal eran las dudas. Así que, con voz muy calmada y lentamente, les susurró a todos: «Podemos morir valientes o morir sin atrevernos. Como queráis. Pero la única posibilidad es la primera». Y si en la primera mitad mereció perder, en la segunda mereció ganar. También porque, esta vez, la dichosa suerte no le fue tan cruel.

A cinco minutos del descanso, Koroma dirigió un misil desde 25 metros que tras golpear el palo decidió salir hacia un lado y no hacia la red. Y a los 20 minutos de la segunda parte, La Balona incorporó a sus dos laterales, desorganizó a sus mediocentros y dejó que Chuma, aún en campo propio, lanzase el cuero a una inmensa pradera verde. Para Sandoval una pradera verde es como la sangre para cualquier depredador salvaje, así que se lanzó a correr cual puma. Partió varios metros por detrás de dos defensores y acabó en área rival, mano a mano con Varo, para batirle fácil por arriba. Su estratosférico sprint le enseñó el camino al Mérida, que por fin ganó y por fin se sacudió todos los fantasmas que le habían amargado en este 2023.

A partir de ese 1-0, ya no se jugó más. La Balona porque no supo y el Mérida porque, tras todo lo que ha sufrido este último mes, ya no le interesaba. Y mientras pasaban los minutos sin que nada pasase, se acordó de lo mal que lo tuvo hacía una hora. Porque lo que pasó en el primer minuto, tras una buena jugada de Larrubia que acabó en Sandoval para que este la pusiese atrás y Dani Lorenzo disparase flojo desde la frontal, fue un mero espejismo. A partir del 10, tras una acción de Omar Perdomo que sacó abajo Palomares, el dominio y el control del partido fue totalmente del Linense.

El Mérida, muy separado, no se encontraba nunca en fase ofensiva. Y cuando le tocaba defender, le temblaban las piernas. Las únicas ocasiones y aproximaciones eran del equipo de Rafael Escobar, siempre mejor colocado para todo que los emeritenses, a quienes no les importaba firmar el empate y empezar a salir del pozo como las hormiguitas. Paso a paso, punto a punto.

Pero entonces, tras ese paso por los vestuarios, el equipo fue otro. Por las palabras de Juanma y porque le empezaron a salir las cosas. En dos minutos había creado más peligro que en toda la primera parte. Una jugada tan extraordinaria como individual de Larrubia acabó en córner y, un minuto después, Sandoval disparaba desde dentro del área por entre las piernas de Varo y no entró porque el esférico perdió fuerza. El equipo encontró centros laterales de Felipe Alfonso y Álvaro Ramón y empezó a rematar a balón parado. Se fue hinchando de confianza hasta que Sandoval olió la sangre. Y cuando comió, había pasado tanta hambre que decidió que no se jugara más. Lo importante eran los puntos, en plural, y sacar la cabecita de la alcantarilla.