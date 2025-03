Edu Sánchez pone de acuerdo a Isaac Jové y a Salmerón en el Badajoz Debutó con el técnico catalán ante el Racing de Ferrol y su homólogo almeriense concedió la titularidad al lateral juvenil en el triunfo ante el Ceuta

Edu Sánchez controla el balón en el choque del pasado domingo ante el Ceuta en el Nuevo Vivero.

MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 14 de octubre 2022, 08:19

Los lingüistas chinos desmontaron hace poco uno de los tótems que sostienen los paradigmas del coaching y la autoayuda occidental, que asocian el concepto de crisis con oportunidad, según una interpretación errónea de los caracteres que expresan ese significado en el idioma del país asiático. «Cambio profundo y de consecuencias importantes» es la primera acepción de la RAE al respecto y que se ajusta a la realidad de un Badajoz inmerso en un escenario fluctuante plagado de variables que oscilan negando el equilibrio. Aunque ese entorno convulso ha desplegado nuevas vías para explorar sus potencialidades.

Plantilla corta, lesiones, resultados aberrantes, relevos en el banquillo... abren la puerta a una cantera pujante y con talento, concediendo a la crisis que atraviesa el conjunto blanquinegro esa condición de oportunidad imprecisa terminológicamente, pero con vigencia empírica para los extremeños. Es lo que popularmente se conoce como hacer de la necesidad virtud. Casos como los de Fernando Moreno y Santiago Müller respaldan ese paradigma y Edu Sánchez (Navalmoral de la Mata, 21/06/2005) se ha convertido en otro valioso activo para un bloque pacense carente de relevos en el lateral izquierdo y castigado por la lesión de Valcarce.

Debutó hace algo más de diez días en el duelo ante el Racing de Ferrol sustituyendo en el minuto 65 a un Pérez Acuña desquiciado por Héber Pena. Ni el contexto (cuatro minutos después se quedaron con diez) ni el resultado final (0-3) ni el ambiente fueron los más propicios, pero «¡ha sido una locura!», relata Edu Sánchez, que se sintió muy respaldado por el público, que espoleó cada intentona del juvenil de segundo año del División de Honor: «Robé el primer balón y los seguidores me gritaban '¡vamos, chaval, que tú puedes!' Me dieron ganas de comerme el campo para demostrarles de lo que soy capaz y que estoy ahí por algo».

Fue de las pocas buenas noticias de aquel día, rozando, incluso, su primera asistencia al ceder el esférico a Ferrón, que no supo definir. Admite que al ingresar al campo los nervios aparecieron, pero duraron poco, sus compañeros se encargaron de arroparle y su desparpajo y personalidad en el verde hicieron el resto. «Me dijeron que disfrutara, me dieron confianza, me hicieron sentirme yo mismo y pude sacar mi mejor juego; son increíbles».

Edu Sánchez permaneció hasta los quince años jugando en Navalmoral. Su proyección no pasó desapercibida y la selección extremeña lo incluyó en sus convocatorias. El Diocesano lanzó sus redes y lo incorporó para su cadete, con el que se enfrentó e a un Badajoz que dirigía José María Cidoncha. El actual técnico del CD Extremadura quedó prendado y lo reclutó para el juvenil blanquinegro, con el que logró la permanencia la pasada campaña en División de Honor. «Me permitió disputar 30 partidos y me enseñó de verdad lo que es competir, ganarme el puesto, ponerme las cosas difíciles y trabajar día a día para conseguir nuevos retos».

Desde la pretemporada, Isaac Jové apostó por él y con el campeonato liguero ya en marcha lo convocó para cinco encuentros dándole la opción de estrenarse. En los instantes previos, «me cogieron él y el segundo y me dijeron: 'todos estos días trabajando y luchando se tienen que ver reflejados en el campo, confiamos en ti, juega tranquilo y saca tu fútbol, que tienes nivel de sobra para hacerlo bien'».

El preparador catalán ya es historia, pero José María Salmerón también ha depositado su confianza en el lateral zurdo extremeño, hasta el punto de que ante el Ceuta gozó de su primera titularidad diputando los 90 minutos. No fue una sorpresa, se respiraba en las sesiones preparatorias que existía esa opción, pero verse en el luminoso y que el speaker coreara su nombre, son palabras mayores. «Durante la semana hay gente que me decía que iba a salir de inicio, pero a mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarla y seguía trabajando con la misma humildad. Antes del partido vi mi nombre en la alineación y llegaron los nervios».

Josema Gallego como espejo

Reconoce que «nunca me imaginé que iba a estar en esta situación». Es consciente de que es joven, que está en proceso de formación y que su rol debe ser curtirse en el juvenil para estar preparado para cuando surjan las oportunidades. Pero no se conforma, «quiero más». Y cuenta con un precedente cercano, y en su misma posición, el de Josema Gallego, que el curso pasado subió desde la cantera ante la falta de recambios en el costado izquierdo y terminó apropiándose del puesto por su gran rendimiento. «Seguí su recorrido de cerca porque nos llevábamos muy bien, cuando coincidíamos en algunos entrenamientos con el filial me daba consejos, es muy buen espejo en el que fijarse».

En cuanto a sus características, define las cualidades del carrilero moderno, con colmillo arriba y atrevimiento a la hora de generar acciones de peligro. «Destacaría mi recorrido, mis capacidades físicas, que siempre las he intentado cuidar. Mi posición te exige atacar y defender, pero siempre me han gustado las situaciones ofensivas, que me llegue el balón a banda, el uno contra uno, sacar centros, jugadas combinativas y paredes».