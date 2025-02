La salvación llama a la puerta del Mérida

R. P. Mérida Lunes, 10 de abril 2023, 21:20 Comenta Compartir

Probablemente le valga con tres más de los 21 puntos que quedan en juego. Y por eso la salvación sólo es virtual y no aún matemática. Pero es que no tiene pinta este Mérida, por estado anímico y por alternativas en la plantilla, de encadenar cinco derrotas seguidas como lo hizo a principios de año. Que un equipo señalado en agosto como gran candidato al descenso haya conseguido esta tranquilidad a siete jornadas del final resume notoriamente el mérito de todos sus integrantes.

Ya lo filtró Juanma Barrero en la previa del pasado jueves y lo reiteró tras la victoria ante el Racing del domingo: que ahí abajo no se habla ni de salvación ni de nada más. «¿Salvación virtual? No lo sé. Yo prefiero llegar a 45 y luego pensar que tengo que llegar a 48 y luego pensar que tengo que llegar a 51 y así todas las semanas». «No, no nos dice nada los 42 puntos», suelta risueño Dani Sandoval, uno de los protagonistas de la última victoria. «Nos da tranquilidad, pero nosotros queremos ir a por más puntos. Cuanto más arriba podamos quedar, mucho mejor. ¿Copa del Rey? Por poder, podemos pensar en todo. Pero sí, puede ser uno de los objetivos de aquí a final de temporada. Podemos llegar a él».

Desde el club tienen claro que la plantilla, aún consiguiendo la salvación matemática a varias jornadas del final, no se va a dejar llevar. Que el trabajo realizado hasta ahora, la juventud de los jugadores y el hambre por terminar de la mejor manera posible para prestaciones futuras van a pesar mucho más. Y a este nivel, a este ritmo, con esta manera de no dejar de competir nunca, el equipo podría llegar a pelearla. Esa última plaza de Copa la marca esta semana el Córdoba, que está cinco puntos por encima y en plena crisis de juego y resultados que le ha llevado a destituir a su entrenador.

«No sé si ante el Racing hicimos nuestro mejor partido de la temporada. A lo mejor, no. Hemos jugado muy buenos partidos contra equipos de la parte de playoff: Castilla, el Deportivo en el Romano… pero no habíamos llegado a ganar ninguno. Como este lo hemos ganado, seguramente, la sensación sea de que ha sido el mejor».

Victoria, puntos y clasificación aparte, otras de las buenas noticias para el cuerpo técnico emeritense son el nivel de las alternativas que tienen cada semana y el rendimiento de la mayoría de los futbolistas. «A veces concuerda que hay un compañero en tu puesto que está muy bien y tiene que jugar. Eso no significa que el otro esté mal. Las alineaciones cambian según los momentos de forma y lo bueno es que ahora tenemos alternativas».

Los extremos empezaron siendo Nando Copete y David Larrubia y en este tramo, por ejemplo, no hay quien baje de la titularidad a Sandoval, que lleva seis titularidades en los últimos siete partidos que ha estado disponible. «Es un chico que va mejorando y cuando se aplica en ese trabajo defensivo, que es quizá donde se despista más y nos perjudica si no está atento, tiene un potencial… Se encuentra en un gran momento y no le tiro más flores porque luego se lo cree y estamos en lo de siempre», cuenta Juanma Barrero.

«Sí, tal vez me encuentre en el mejor momento. Estoy muy cómodo, pero sigo trabajando porque los compañeros están trabajando muy bien todos y puede entrar uno y otro en cualquier momento», confiesa el propio Sandoval, que va en el siguiente puesto a la hora de tirar penaltis. «Estaba designado Nacho para tirarlo, que los tira bien. Creo que Sando se ha enfadado porque piensa que debería tirarlo él. Es el siguiente en la lista», destapó Juanma Barrero. «Hay que hacer caso al míster y el primero era Nacho».