Salmerón perfila una tropa a su medida

El comandante Salmerón ya tiene a todos los elegidos para la batalla final. El técnico del Badajoz ha perfilado su tropa a su medida y ... afronta la segunda vuelta del campeonato con garantías para empezar a mirar hacia arriba. El club blanquinegro se ha reforzado en el mercado de invierno con cuatro incorporaciones que en sus primeros partidos ya han podido dar un rendimiento más que notable. Los fichajes de Jannick Buyla, Gorka Santamaría y Juanmi García han demostrado subir el nivel de la plantilla en sus primeros minutos con la camiseta del Badajoz. A ellos se une Josete, llegado el último día del cierre y que ya está preparado para debutar este domingo ante el Rayo Majadahonda. Todos ellos para cubrir las bajas de Chendri, Valcarce, Javi Ros y Burlamaqui, además de los juveniles Álex López, cedido en diciembre al Don Benito, y Fernando Moreno, que este miércoles se desvinculaba del Badajoz para incorporarse a la cantera de Las Palmas.

Quizás no sean todos los deseados, ya que Salmerón suspiraba por un mediocentro creativo y un lateral izquierdo. Las zonas más descubiertas sin disponer de un jugador específico para esos perfiles, sin contar a Edu Sánchez, subido del juvenil y afianzado en el once hasta su lesión en Pontevedra en el estreno del año hace cuatro jornadas. Pero ha conseguido armar un bloque más equilibrado, compacto y combativo con jugadores contrastados y de plena confianza del preparador almeriense. Se ha potenciado el ataque con artillería pesada gracias al ansiado regreso de Gorka Santamaría. Todo un golpe de efecto no solo para apuntalar la delantera, sino que además hace rebrotar la ilusión entre la masa social y contagiar con su carácter y liderazgo al vestuario. Tras una primera vuelta sin apenas oportunidades en el Deportivo, el león blanquinegro ya marcó en el último partido en Algeciras.

Atrás, el joven Juanmi García y el veterano Josete completan una línea defensiva sólida y fiable junto a Mariano Gómez, Carlos Cordero, José Mas y cuando se recupere de su lesión Borja García. A ellos se les une el canterano Edu Sánchez, en la recta final de su recuperación y que podría estar listo para reaparecer la siguiente jornada en San Fernando. Salmerón cuenta con efectivos suficientes para no verse en la difícil tesitura de estas últimas cinco jornadas marcadas por las lesiones y sanciones y en las que se vio obligado a improvisar con piezas fuera de su sitio natural. El Badajoz cojea por el lateral izquierdo y ese vacío sigue siendo un problema. Pero ahora al técnico blanquinegro se le abre un abanico de variantes y apostar por el dibujo de tres centrales que este domingo podía volver a utilizar, lo que posibilitaría el debut del zaguero ilicitano Josete.

Jannick Buyla ha sido la gran sensación de este arranque de año. El mediocentro zaragozano se destapó con un golazo que levantó al público del Nuevo Vivero de sus asientos. Es pura fuerza, combinada con un gran dominio del balón y una capacidad llegada brutal.

La vuelta del juvenil Dani Cordero

Otra de las novedades ha sido también el regreso de Dani Cordero, juvenil de 18 años recién cumplidos en enero y que vuelve al Badajoz tras salir en septiembre rumbo a Cádiz donde ha jugado 12 partidos en su juvenil. El canterano llegó al Badajoz en 2020 procedente del cadete del Flecha y este verano fue uno de los juveniles que realizó la pretemporada a las órdenes de Isaac Jové. En este viaje de ida y vuelta, Dani Cordero se incorpora a la disciplina del primer equipo a todos los efectos, aunque con ficha del filial como en el caso de Edu Sánchez. Es un central zurdo que puede jugar de lateral izquierdo, posición que tantos quebraderos de cabeza está dando esta temporada ante la falta de un perfil específico. El pasado domingo ya fue convocado en Algeciras.