Salmerón espera dos incorporaciones más

Salmerón no da por cerrado el capítulo de fichajes. El preparador del Badajoz confía en la llegada de al menos dos refuerzos. «Estamos trabajando en ... las incorporaciones y espero que puedan venir un par de ellas más», reconocía a la conclusión del partido ante el Alcorcón. Salmerón expuso que la situación concursal del club no permite mucho margen de maniobra ni la celeridad deseada. «No podemos hacer todo lo que quisiéramos», asume. En cuanto a las demarcaciones que le gustaría reforzar apunta a la zaga, especialmente al lateral zurdo donde solo cuenta con el canterano Edu Sánchez como jugador específico y ahora está lesionado. «Creo que algún jugador más en defensa puede llegar y espero que el administrador autorice esa firma y nos permita contar lo más rápidamente posible», comentó Salmerón. El Badajoz ya mostró su interés por Josete, central del Talavera.

