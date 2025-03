Salmerón tiene que levantar otro muro

J. P. BADAJOZ Martes, 14 de febrero 2023, 22:14 Comenta Compartir

El técnico del Badajoz sigue sin poder tener una semana tranquila. El ritmo de la competición no da tregua y los contratiempos se suceden. Cada ... jornada se cae algún efectivo y para la próxima no podrá contar con Juanmi García ni Carlos Cordero. Ambos están sancionados, el joven central cartagenero por su expulsión en San Fernando y el extremeño al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Al menos no se concentra todo el infortunio en el mismo partido e igual que salen unos, otros van entrando al mismo tiempo. Si el pasado domingo volvía Alfaro, en esta semana estaría disponible el canterano Edu Sánchez, aunque después de más de un mes en el dique seco necesita coger ritmo de partidos.

Con este panorama no es de extrañar que el Badajoz no haya repetido el mismo once en toda la temporada. Parece que Salmerón hubiera dado con la tecla para tener su equipo tipo, pero lo cierto es que por unas circunstancias o por otras siempre algún cromo cambia cada jornada en su esquema. «Aquí cualquiera puede jugar», subrayó el preparador blanquinegro preguntado en Bahía Sur por la entrada de inicio de Raúl Palma y David Soto por Mancuso y Zelu. «Iba a ser un día difícil y con viento y buscaba velocidad y disparo por un lado y más posicionamiento en el campo». De esta manera, a Salmerón le toca levantar un nuevo muro. Y no solo por tener que reconstruir por enésima vez su defensa. También porque el Badajoz encajó más de un gol después de diez partidos. Desde la visita del Córdoba al Nuevo Vivero en la jornada 13 en la que caía derrotado por 2-4, el equipo pacense no había recibido más de un tanto dejando su portería a cero en cuatro encuentros. El preparador blanquinegro había encontrado la fórmula con una línea de cinco fija con Mariano Gómez, Josete y Juanmi García de centrales y en los costados Carlos Calderón y Carlos Cordero. El sábado ante el Sanse tendrá que improvisar una nueva retaguardia para suplir las ausencias del exsevillista y el almendralejense. Todo apunta a poner en liza otro once inédito. Edu Sánchez podría ser la opción natural para cubrir la baja de Cordero en el flanco izquierdo, aunque todo dependerá de su estado físico después de un mes de inactividad. Otra alternativa pasaría por José Mas o el juvenil recién repescado Dani Cordero. En el centro de la zaga, Pérez Acuña se presenta como el recambio más factible, pues ya había sido utilizado como solución de emergencia en esa demarcación en Pontevedra ante la plaga de bajas en el primer partido del año. El defensa argentino es todo un comodín para el Badajoz, puesto que en sus tres partidos que ha disputado en este arranque de 2023 ha pasado por el puesto de central, de lateral izquierdo y en el derecho, su posición natural.

