Salmerón: «El Badajoz es un club que siempre me ha apetecido por su afición»

La prioridad estaba clara. ¿Se podrá sentar el domingo en el banquillo ante el Ceuta? «Están tratando de agilizar toda la documentación para tenerlo todo ... en regla y es cuestión de tiempo, pero entiendo que no habrá problemas en ese sentido». No era una cuestión baladí, teniendo en cuenta los precedentes vividos con Isaac Jové el pasado curso y por la compleja situación judicial e institucional de la entidad pacense. José María Salmerón tuvo el jueves su primera toma de contacto con la plantilla y un día después fue el turno de su puesta de largo en la sala de prensa del Civitas Nuevo Vivero, a la que accedió acompañado por el director deportivo, Patricio Arana, y también estuvo presente, aunque entre bambalinas, el presidente, Luis Díaz-Ambrona.

Pocas referencias precisa el técnico almeriense, con un historial brillante en la categoría de bronce y con mucho bagaje en Segunda. Desde cierta neutralidad gestual, se le intuyó ilusionado, no lo exteriorizó de modo explícito, pero era fácil leerle entre líneas. «El Badajoz es un equipo que siempre me ha gustado (...). Me apetecía por lo que es la ciudad y la afición. Eso tiene un sentido de exigencia, pero la asumo con tranquilidad y ganas».

Dejó constancia de que la opción era suculenta y atractiva para él y ese fue suficiente argumento para decidirse, aun siendo consciente de que la realidad en el club blanquinegro dista de ser idílica. «Me gustó la forma del proyecto. Además, ellos saben de las deficiencias y ha habido mucha sinceridad. Tenemos cosas que arreglar y poco a poco se irán viendo. Ha habido mucha predisposición». Fue una oportunidad de mercado que surgió pasados varios días desde que se abriera el casting para relevar a Jové y eso ha propiciado que todo el proceso haya sido más atropellado y con la urgencia como nota predominante. «Había una rapidez en todo que era normal, porque la competición no para, hemos tenido poco tiempo, vamos a hacer tres sesiones, pero hay muchas ganas de trabajar». Su última experiencia fue en el UCAM, de donde fue destituido en 2021, y reconoce que ya le apremiaba regresar a los banquillos: «soy un culo inquieto y me gusta trabajar».

En el plano deportivo, la situación del Badajoz no es dramática, pero sí preocupante y el golpe de timón se hace necesario para que la dinámica negativa no se enquiste y genere consecuencias irreversibles. «Es un reto, sabemos que tenemos circunstancias difíciles y que estamos abajo». Le tocará adaptarse a un grupo corto y con escasos efectivos en algunas demarcaciones. Ante esa tesitura, seguirá tirando de la cantera y «ojalá haya dos o tres chicos que tiren la puerta, puedan jugar y pongan la competitividad alta para que nadie se relaje, que el día a día sea intenso y que todo el mundo apriete por un puesto». Por otro lado, comentó que se siente satisfecho con la actitud del vestuario a su llegada, «les he visto con mucha intensidad».

Respecto a la idiosincrasia de la afición local, Salmerón arguyó que tiene la espalda muy ancha y que se maneja como pez en el agua en situaciones límites, gajes del oficio. «Estoy acostumbrado y lo asumo con tranquilidad, prefiero la exigencia de 6.000, 8.000, 10.000... que la de 200. Me lo tomo con responsabilidad, pero no tengo miedo a nada. Sé que el que paga el pato es el entrenador, pero es una suma de muchas circunstancias en una competición». Al mismo tiempo, lanzó un mensaje a su nueva hinchada: «tranquilidad, confianza y paciencia, que esto es a largo plazo, es una carrera de fondo y lo más importante es que compitamos».

Su libro de estilo

Los bloques de Salmerón suelen tener en común la fortaleza atrás y el dominio de la estrategia y el balón parado, pero otra de las incógnitas a desvelar es qué tipo de Badajoz espera configurar. Ahí se mostró flexible y no impuso un estilo o un criterio como vía indiscutible. «Soy un entrenador que primero me acojo a las cualidades de la plantilla y eso da la forma de jugar. No veo solo el fútbol como salida de balón, presión arriba o acciones combinadas, lo veo de manera más global». Lo cual se traduce en una perspectiva más holística e integral, dando dimensión a cada faceta tratando de implementarla. «Mejorar en todas las fases», fue, sin duda, su frase de cabecera en la primera comparecencia y la respuesta a los objetivos que se marca. «Buscaremos nuestra esencia a base de ser un equipo completo».

Sí dio algunas pistas: no le obsesiona una circulación y control del esférico desmedida como norma, «seremos combinativos cuando haya que serlo»; y la solidez en la retaguardia es el pilar maestro sobre el que reposarán los demás. Coincide con su antecesor en el gusto por las transiciones veloces pero, sobre todo, busca el equilibrio como factor diferencial.

Sobre el feudo blanquinegro sostiene que «es un campo que me encanta» y espera borrar el triste recuerdo de la derrota en la final del playoff con el UCAM ante el Ibiza en ese escenario cuajando un gran año. «Ojalá sea un estadio del que me acuerde toda la vida y no me quede con la sensación de perder ese partido que me impidió estar en Segunda».