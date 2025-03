Salmerón agita la coctelera

José María Salmerón continúa tocando las teclas para lograr que la orquesta vuelva a sonar bien. Poco a poco va encajando las notas para ... dar forma a la partitura. Todavía se cuela alguna estridencia, pero la acústica empieza a ser buena con los instrumentos bien fijados y en su sitio. En Alcorcón probó una nueva sintonía con una línea de tres centrales, dos carrileros, Mancuso y Javi Ros en la dirección y arriba con Zelu, Alfaro y David Soto.

El técnico del Badajoz agitó su coctelera y revolucionó el once en busca de esa reacción que necesita el equipo para salir del pozo. Dejó por primera vez en el banquillo a Francis Ferrón que no encuentra el camino del gol desde que volvió de su lesión, además de otros habituales en este primer tramo de la competición como Adilson, Valcarce y Pérez Acuña. El juvenil Edu Sánchez volvía a la titularidad en el carril zurdo y José Más se mantenía de inicio en lugar del lateral argentino que ya había cumplido su sanción de un partido. Salmerón apostó por Mariano Gómez, Borja García y Carlos Cordero como jefes de la retaguardia para defender el portal de Kike Royo, agujereado desde la segunda jornada. «Llevamos 15 goles en contra y eso es un bagaje muy malo», ha lamentado el preparador almeriense. La fórmula funcionó, salvo algún desajuste que volvió a costarle demasiado caro al equipo. Los errores persisten y en ese apartado se afana Salmerón por corregir y cortar de raíz para taponar las goteras.

En la segunda mitad retocó algunos aspectos y el equipo mejoró sustancialmente. La entrada de Raúl Palma resultó providencial para sacudirse del empuje del Alcorcón y alejarlo de los dominios de Kike Royo. El Badajoz embotelló a su rival durante casi todo el segundo acto. Tomó el protagonismo del juego, imponiendo el ritmo y exigiendo al máximo defensivamente al Alcorcón. Pero el cuadro pacense sigue evidenciando sus problemas para marcar. Se acerca al área rival, pero esa presencia no se traduce en remates. Llega pero no termina de definir. Con solo siete goles es el equipo menos realizador del grupo junto al Ceuta, un escalón por debajo de los pacenses con 3 puntos. También es el tercer equipo más goleado con 16 tantos encajados por delante de Talavera (23) y Ceuta (19), los dos colistas que preceden en la clasificación a los blanquinegros.

Mejorar en las dos áreas son los primeros deberes que tiene Salmerón apuntados en su libreta. El Badajoz recibe el sábado por la noche al Celta B.