Rubiales: «La Primera Federación nació como una categoría experimental»

La Primera RFEF le quema entre las manos a Luis Rubiales. Con la mayoría de los clubes en pie de guerra, reclamando mejoras para que deje de ser deficitaria y poder tener viabilidad, raro es el día que el presidente federativo no se vea obligado a pronunciarse para despejar las dudas que pesan sobre el futuro de la categoría.

Durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, Rubiales se refirió a esta patata caliente que tiene sobre su mesa y dejaba en el aire una nueva reforma, aunque no sería para la próxima temporada porque lo impiden las bases de competición. «La Primera Federación nació como una categoría experimental. No se engañó a nadie y se dijo a todos los clubes que si no funcionaba en dos, tres o cuatro años se volvería al modelo anterior. Esto ya se verá cuando lo hablemos con los clubes. La RFEF no va a poner más de 20 millones para 40 clubes y que estos generen deuda. Hay que poner orden conforme a la ley para que esto no ocurra. Ahora hay diferentes opciones sobre la mesa y tendremos que tomar decisiones».

Javier Tebas no tardó en responder a Rubiales a través de su perfil en Twitter. «He oído las declaraciones de Rubiales y no deja de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la Primera RFEF, totalmente destruida, con pérdidas de 40 millones de euros o con los derechos audiovisuales que han sido regestionados por no sé cuántos operadores diferentes», espetó. El presidente de la patronal acusó a Rubiales de perjudicar al fútbol modesto. «La gestión de la Copa del Rey es nefasta y a los números me remito. En el pasado, cuando gestionaba LaLiga, en la Copa se ingresaba casi el doble que ahora. Pero no solo es eso. Al no dar ese mandato a LaLiga, está destinando al fútbol aficionado una cantidad muy inferior a la que le corresponde por los derechos de la Copa del Rey y eso los clubes, al final, lo tienen que saber», señaló Tebas.