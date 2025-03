El Romano echa el telón

R. P. Viernes, 19 de mayo 2023, 21:20 Comenta Compartir

«Afrontaré este partido con muchísima ilusión. Siempre es especial jugar o dirigir un partido en el Romano. Así lo pienso desde que era pequeño. ... Por lo que prefiero pensar que no va a ser el último. Como hablamos de futuro, no sé lo que va a pasar. Pero no quiero pensar que este ante el Córdoba vaya a ser el último, sino que va a ser uno más. Si no a corto plazo, sí a largo plazo. Pero no va a ser el último seguro».

Estas fueron las últimas palabras de Juanma Barrero en la previa del choque de este sábado. Y como él, todavía hay muchos integrantes de la actual plantilla emeritense que no saben si el del Córdoba será su último partido en el Romano o, en cambio, uno más. David Larrubia y Dani Lorenzo regresarán a Málaga; Acosta, Sandoval, Bonaque, Busi, Viñuela y Akito tienen contrato; y el resto están pendientes de sus intereses y los del club. Pero más allá de todo esto y del objetivo copero, el partido es importante porque es el último de la temporada en casa. El último de una temporada inolvidable para el club y su parroquia. Todo empezó el pasado verano como una epopeya hacia la salvación y, sin embargo, el equipo ha acabado salvado holgadamente y haciendo disfrutar con el camino y con sus partidos a todos los aficionados. No se recuerda un curso tan bueno como tan tranquilo desde hace décadas por la capital emeritense. Por eso el club ha preparado fiesta previa en la calle de tribuna y ha hecho todo lo posible durante la semana para garantizar un gran ambiente en las gradas. Antes y después, el reconocimiento y el aplauso. Y durante, el Córdoba y la Copa del Rey. «Que no se olvide que estamos peleando aún por un objetivo, así que pondremos a los que mejor hayamos visto durante la semana y a los que mejor nos convengan según la forma de jugar del rival. Nada de homenajes ni despedidas», advierte Juanma Barrero, que una jornada más volverá a contar con todo el plantel. MÉRIDA-CÓRDOBA Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Larrubia, Sandoval, Dani Lorenzo; y Chuma.

Córdoba CF Carlos Marín, José Ruiz, José Alonso, Alberto Jiménez, Calderón; Caballero, Diarrá; Kike Máqruez, De las Cuevas, Simo; y Willy Ledesma.

Árbitro: Alfonso Vicente Moral, del comité castellano-leonés.

Estadio y hora: Romano José Fouto (19.30). Le viene el Córdoba, uno de los mejores equipos de la primera vuelta y el peor de la segunda. En este 2023 solo ha ganado dos partidos y acumula once jornadas sin ganar (seis empates y cinco derrotas). De ahí que los aficionados pitasen a sus jugadores durante el himno en el último partido en El Arcángel, que saliese esta semana que la plantilla aún no ha cobrado abril y las rencillas que se han hecho públicas en la convivencia interna. No se fía «Pero no me fío», señala Juanma Barrero. «Son muy buenos individualmente, en conjunto son un buen equipo y no creo que vayan a venir aquí a vernos ganar a nosotros. Vendrán a competir y a que le salgan las cosas». Porque no olvida el técnico emeritense que hace dos temporadas llegaba en similares condiciones el Extremadura (con reiterados impagos, con el club convertido en un polvorín y con Manuel Mosquera y Kike Márquez en el vestuario) y salió del Romano con un triunfo que dejó al Mérida sin ascenso a Primera Federación. «No me fío», repite Juanma, que estará muy pendiente también de lo que haga el Unionistas en Salamanca ante la Cultural Leonesa, que aún no está salvada matemáticamente. Si saca un punto más que los charros esta jornada, el Mérida dependerá de sí mismo el sábado que viene en Majadahonda. Aunque si pierde, el Córdoba le traspasará en la tabla clasificatoria. Un Córdoba que viajará con las bajas del guardameta Felipe Ramos, los defensas Carlos Puga y Ekaitz Jiménez y el mediocampista Javi Flores. «El objetivo es conseguir mi primera victoria como entrenador del Córdoba, aunque sea por cabezonería… aunque somos una incógnita», comentó Manuel Mosquera en la previa antes de volver al Romano. Quien no regresará al Romano, donde ascendió hace trece meses, será la afición blanquiverde, que no ha comprado ni una sola localidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión