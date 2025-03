El Romano apura sus opciones

En el descanso de Linarejos, todos los habitantes del Romano firmaban con sangre salvarse en el descuento del último partido de Liga aún con un ... gol ilegal. Este sábado, sin embargo, se pondría a cuatro puntos del playoff (a falta de nueve por jugarse) si le diera por ganar. Sobra decir que con la salvación, a cuatro jornadas del final, guardada en el bolsillo. Así que, fiesta aparte, lo único que se juega el Mérida ante el Linares es prolongar la ilusión de un sueño mayor: bien quinto puesto, bien Copa del Rey.

«Bueno… aunque perdamos, no se acabaría el sueño de la Copa. Hasta que no sea matemático…», opina Juanma Barrero, que es consciente que aquellos equipos de finales de agosto no son los mismos que veremos ahora. «Nosotros ahora presionamos más alto, tenemos mejor salida de balón, no nos precipitamos cuando tenemos posesión y movemos de un lado a otro… Somos un equipo más combinativo», cree el técnico emeritense. «Hemos tenido la suficiente humildad también para saber en qué empezamos fallando y corregirlo».

Aquella noche de domingo, el Mérida empezó con Bonaque de mediocentro y Artiles acompañando a Lolo Pla en la delantera. Ahora Bonaque ha vuelto a su posición y los que lideran el ataque son Larrubia, Sandoval y Dani Lorenzo. Este último será baja esta jornada porque no acaba de recuperarse del todo de sus molestias musculares que ya le privaron de jugar la segunda parte de Algeciras. Sin el malagueño, el cuerpo técnico emeritense duda de si sustituirlo por un perfil parecido o cambiar a jugar con dos puntas. «Es lo que tenemos que decidir estas últimas horas», reconoce Juanma Barrero. Lo normal es que apueste por Nando Copete, aunque también tienen sus opciones Akito, Lolo Pla y Busi.

No podrá contar con el sancionado Carlos Cinta, que cumplirá su segundo partido de sanción, y el lesionado Dani Lorenzo, pero sí con Sandoval, que completó sin problemas el último entrenamiento de la semana. Por su parte, el Linares ha viajado con las bajas de Varela y Mawi por sanción y Alfonso y Candelas por lesión. «El Mérida está haciendo una muy buena temporada: con buen juego, dinámico, jugadores jóvenes y alegres, buen trato de balón, con velocidad para jugar al espacio, implicación defensiva de todos… a mí me gusta cómo están trabajando», piropeó al cuadro emeritense Alberto González, el técnico azulino, en la previa del choque.

Casi igual se expresó Iván Ania hace una semana y el Mérida completó en el Nuevo Mirador tal vez su peor partido del curso. «Creo que reaccionaremos igual a como hemos reaccionado antes a otras derrotas: bien. Una de las señas de este grupo es que no les gusta perder a nada: cualquier juego en los entrenamientos acaba en riña porque a ninguno les gusta perder».

Despedida de De la Víbora

El lateral cedido por el Real Madrid el pasado mes de enero, David De la Víbora, ha rescindido esta semana su contrato con el Mérida. Entre cuestiones personales y que no acababa de recuperarse de su rotura fibrilar, el jugador ha decidido regresar a casa para terminar la temporada. Con el conjunto emeritense sólo ha disputado los 75 últimos minutos de la victoria en Salamanca por lesión de Álvaro Ramón y los 35 minutos iniciales en la derrota ante el Celta B antes de que se rompiera. De las 13 jornadas que ha estado en el Romano, sólo ha podido estar disponible en cuatro de ellas.

Otro gran ambiente

El club espera otro gran ambiente, no solo durante el partido (se ha registrado un gran ritmo de venta de entradas a lo largo de la semana en la tienda), sino en la misma previa: alrededor de las 13.30 horas comenzará en la calle de tribuna una fiesta montada por el Mérida en la que habrá atracciones para niños, 'food trucks', DJs y barras para comida y bebida.