«¿Mi renovación? Cuando acabe todo»

A Juanma Barrero le preguntaron varias veces por su renovación en la previa ante el Celta B y desvió el tiro hacia su rival de este domingo, lo duro que fue el partido ante Unionistas hace una semana y lo complicada que son las segundas vueltas.

–Ya... ¿pero lo de la renovación?

–No hemos hablado de ello. Ellos (David Rocha y el club) saben que ahora no voy a hablar de eso. Lo saben. Ahora hay que centrarse en lo que hay que centrarse. No podemos desviarnos porque no hemos conseguido nada, a pesar de estas dos últimas victorias seguidas. Ya saben cómo soy y que habrá tiempo para hablar.

Juanma Barrero

–Sí... ¿pero cuándo?

–Primero hay que conseguir los puntos de la salvación y a partir de ahí ya nos despistaremos en otras cosas. Y a lo mejor conseguimos los puntos necesarios y luego tenemos otra meta y hay que volver a esperarse. A mí nadie me habló de renovación el curso pasado hasta después de ascender. Y este año será igual: no quiero saber nada hasta que esto se termine, quiero estar muy centrado.

La idea del club es apostar por la continuidad, con Juanma Barrero a la cabeza. Pero el actual técnico del Mérida, al menos públicamente, prefiere primero conseguir los objetivos antes de ponerse a negociar y ser convencido. Pocos le desvían del choque de este domingo ante el filial del Celta, para el que no podrá contar con Álvaro Ramón (microrotura fibrilar) y Akito (esguince de tobillo). Además, es seria duda Felipe Alfonso (con molestias en un dedo del pie por un pisotón) y están entre algodones Carlos Cinta y Dani Lorenzo (que se incorporaron el jueves a los entrenamientos).