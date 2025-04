El Badajoz regresa al origen del brote de la ilusión

J. P. BADAJOZ. Domingo, 23 de enero 2022, 09:09 Comenta Compartir

Y en medio de la confusión, con la afición desconcertada y el alma en vilo, el Badajoz vuelve a Calahorra. Quizás el momento más oportuno para recordar de dónde se viene. El club pacense regresa al punto de origen de su felicidad. Una vuelta al escenario inolvidable que marcó el inicio del brote de la ilusión blanquinegra. El germen que empezó a enganchar a la ciudad y sin el que no habría sido posible que dos años después llegara a alcanzar su techo máximo de 9.700 fieles. El histórico ascenso a Segunda B en La Planilla en junio de 2017 supuso el impulso que necesitaba una afición que había comenzado desde cero cinco años antes.

El Badajoz volvía a estar en el escalón mínimo que requiere la ciudad y que a partir de ahí empezó a volcarse con su equipo. Mucho han cambiado desde entonces las cosas y pocos quedan por el Nuevo Vivero de aquel recuerdo. «Queda lo esencial que es el club y la gente que disfrutó de ese magnífico momento. Si podemos repetir, aunque no sea con un ascenso, esos buenos momentos y ese estado de felicidad, pues nos sabrá aún mejor y tendremos otro recuerdo más positivo de Calahorra», apunta Óscar Cano.

El sorprendente giro que han dado los acontecimientos en torno a la venta del club deja el partido en un segundo plano. Aunque en unas manos o en otras lo importante es que la situación del Badajoz por fin parece desbloquearse y el vestuario podrá tener la estabilidad que tanto necesita. «Tengo la sensación que en el grupo existe la certeza de que va a tener un final feliz», suspira el técnico blanquinegro. De esta forma, trata de abstraer al grupo del ruido exterior para pasado el terremoto no perder el tren de cabeza y confía en que cuando todo se resuelva mantener las opciones intactas. «Hay tiempo y calidad para llegar al playoff, que es lo que ansiamos», sostiene.

En lo estrictamente deportivo, Óscar Cano ha dejado en Badajoz a Sergio Benito y Truyols, en cambio cuenta con Isi Gómez y con los recuperados poco a poco recuperando su mejor nivel. «Estamos todos, pero Isi, Concha, Adilson y Aquino no están al cien por cien. Pero con más bajas o menos el equipo siempre compite». En ese sentido, el preparador granadino recuerda que en los casos de Adilson y Aquino llegan de unas lesiones importantes y hay que tener paciencia y cuidado. «Tenemos que hilar muy fino. Los jugadores se frustran. Les honra queriendo estar y ayudar». Y está convencido que cuando a nivel institucional el club vuelva a funcionar dentro de la normalidad todo irá a mejor. «En el momento que el club tenga una estabilidad el número de lesiones va a reducirse de manera significativa porque en los jugadores hay un estrés, una preocupación y eso hace que no descanses bien», expone.

El Badajoz volverá a cruzarse con el Calahorra cinco años después de aquella mágica tarde del 25 de junio de 2017 con Juan Marrero a los mandos y los goles de Joaqui y Ruano. El conjunto riojano es duodécimo con dos puntos menos que los blanquinegros y llegan a la cita tras encadenar cuatro partidos sin ganar. «Tiene un buen equipo y me consta de algún jugador con oferta de Segunda para salir ahora en el mercado de invierno», avisa Óscar Cano. En su campo, el Calahorra ha perdido con el Deportivo y Real Unión y ha empatado con UD Logroñés, Unionistas y la pasada jornada ante el Bilbao Athletic.

El técnico del Badajoz considera que es el momento de dar un golpe en la mesa y presentar las credenciales. «Ya es hora de que este equipo empiece a sumar de tres en tres. Podemos y debemos ganar. Queremos salir de este mes de enero con la sensación de que este equipo va a estar ahí luchando por entrar en playoff». Un mes de enero que termina con tres partidos esta misma semana. Óscar Cano lo agradece en esta situación de zozobra para no pensar en otra cosa que no sea fútbol. «Si no hay problemas con las lesiones lo prefiero así. Cuanto más juguemos en estos momentos de incertidumbre, mejor, porque prefiero mantenerlos con la mente ocupada en la competición».

