«Es más real mirar el historial del futbolista que su presente»

Sábado, 9 de julio 2022

El Mérida de Heffernan, Rocha y Juanma comenzará a rodar el próximo viernes 15 de julio. Y a poco menos de una semana, la dirección deportiva emeritense tiene cubierto ya el 75% del nuevo vestuario: le faltan tres fichas senior y otras tres sub-23 por ocupar. Pero la columna vertebral ya está en pie.

En fútbol, puedes confeccionar una plantilla cara y con recorrido y cumplir el objetivo de ascender; puedes diseñar una más barata y con poca experiencia y acabar descendiendo; puedes elaborar una cara y con recorrido y... fracasar; y también puedes componer una menos cara y poca experiencia y completar una notable temporada. El plan de Mark Heffernan es bien clarito: futbolistas jóvenes, con hambre y cuyo desparpajo y valentía se encarguen de colocar el techo del equipo.

«Al final yo entiendo a la afición cuando ven que la mayoría de los fichajes proceden de Segunda Federación», se explica el director deportivo, David Rocha. «Parece que vende más un fichaje de Primera porque estamos en esa categoría. Pero es mucho más real mirar el historial del futbolista que su presente más reciente. Porque en Primera Federación solo hay una experiencia de 38 partidos. ¿Qué es mejor, un jugador con veinte partidos en Primera Federación y treinta en Segunda B o uno como Kamal, que lleva doscientos partidos en Segunda B y dos playoffs de ascenso a Segunda A? A mí me genera más confianza esto último».

Eso no quita que la dirección deportiva esté peinando igualmente la categoría en la que va a militar la próxima temporada, pero... «Los buenos jugadores de Primera Federación son muy apetecibles y ojalá podamos acceder a ellos. Pero ahora mismo el mercado está muy inflado. Hasta que los transatlánticos de la categoría no confeccionen sus equipos, toca esperar. O tener esa pizca de suerte que hemos tenido, por ejemplo, con Acosta y Sandoval, que han tomado la decisión de apostar por nosotros y no esperar, cuando posiblemente hubieran tenido otras propuestas», continúa David Rocha. «Hay muchos equipos que están tirando del mercado de Segunda Federación, con nombres que nosotros teníamos sobre la mesa».

Carlos Cinta, en la agenda

La intención de la dirección deportiva es destinar las tres fichas senior que quedan a la faceta ofensiva: normalmente dos delanteros y un jugador de banda. «Porque la parte defensiva está bien cubierta», sigue explicando David Rocha. Y hasta los 22 futbolistas con los que se quiere dotar a la plantilla, fichas sub-23. «Central que pueda jugar de lateral y uno o dos bandas dependiendo de lo que hagamos al final con las fichas seniors».

El director deportivo también se atrevió a hablar de nombres aún sobre la mesa. Por ejemplo, el de Carlos Cinta, el pichichi de la última Tercera Federación con el Don Álvaro. «Si no hubiéramos ascendido, formaría parte de la próxima plantilla seguro. Y si fuera todavía sub-23, estaría también en este equipo de Primera Federación. La única diferencia con Fer Harta es que uno es sub-23 y el otro no. Pero lo estamos estudiando porque queremos darle oportunidades a la gente de la casa. Yo lo conozco porque hemos sido compañeros y hay muy pocos jugadores con sus condiciones innatas. Competía muy bien cuando hace dos años se enfrentaba a Erik y Nacho en los entrenamientos. Pero el nivel profesional de Primera Federación te exige estar al cien por cien. Si Carlos se lo propone, lo será, porque tiene ese nivel».

El único de los jugadores en la agenda de la dirección deportiva que aún no ha renovado es Álvaro Ramón, con el que el club todavía no ha perdido la esperanza: «Hemos acercado posturas. Ojalá lo cerremos de manera inminente. Estamos muy contentos con las renovaciones que hemos hecho: ha habido jugadores que han hecho un esfuerzo por quedarse, y eso dice que confían en lo que estamos haciendo».

Y luego está el caso de Diego Parras, después de que el Mérida haya renovado a Felipe Alfonso. «Diego todavía está en proceso de recuperación. Y salvo que le salga una oferta u otro equipo, terminará ese proceso con nosotros. Queremos ayudarle, pero sí es verdad que será complicado que esté en la plantilla por la falta de fichas. Es el caso de Chirri el curso pasado. Cuando se recupere del todo, ya veremos nuestras necesidades y las suyas para llegar a un acuerdo».

Los jugadores comenzarán a llegar a Mérida la próxima semana. El miércoles y el jueves se someterán a los pertinentes reconocimientos y pruebas médicas y el viernes... a rodar.

LOS FICHAJES VISTOS POR ROCHA 1.-Juan Palomares «Ha rechazado ofertas de filiales por estar con nosotros. Nos va a dar una gran competencia y le va a poner las cosas difíciles a Javi Montoya. Es lo que queríamos: competencia interna en todos los puestos».

2.-Luis Llácer Es un lateral moderno, que me recuerda mucho a Yuri Berchiche. Muy potente, con buen pie y bueno técnicamente. Capaz de realizar grandes recorridos con grandes esfuerzos. Con metros por delante es peligroso».

3.-Erik «Lo considero una renovación más. Fue uno de los primeros nombres que puse encima de la mesa, por lo que es como jugador y como persona. Miramos mucho eso. Es una apuesta segura».

4.-Busi «Va a sorprender mucho. Es un medio moderno, box to box, muy intenso, bueno técnicamente. Ya digo: Busi va a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada».

5.-Kamal «Nos da ese punto de experiencia que nos podía faltar. Está en una edad de su carrera que está llegando al pico. Y luego nos da polivalencia, porque puede jugar tanto de seis como de ocho. Además, viene en buena dinámica».

6.-Luis Acosta «Es, quizá, el futbolista donde más hincapié he puesto para firmarlo. Está en un momento de crecimiento grandísimo: maneja muchos registros del juego, es intenso, sabe lo que hacer con balón. Es ese jugador que el entrenador siempre quiere tener en el campo».

7.-Fran Viñuela «Tiene verticalidad, desborde, capacidad de centro y uno contra uno. Y es de esos jugadores que suelen hacer varios goles por temporada».

8.-Dani Sandoval «Parecido a Viñuela. Lo tuve de compañero en el Oviedo. Extremo de vieja escuela, abierto y pegado a banda. Es bueno en transiciones y físicamente es capaz de mantener un nivel alto durante todo el partido».

9.-Fer Harta «Es una gran apuesta por parte del club. Los goles que metió el año pasado se los generó él solo. Este tipo de apuestas no va a dar la vara de medir para posteriores mercados. Tiene un hambre brutal. Va a ser muy utilizable para Juanma».