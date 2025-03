Raúl Palma, la esperanza blanquinegra

En Alcorcón se empezaron a ver algunos brotes verdes en el juego del Badajoz y en esa mejor imagen tuvo mucho que ver el regreso ... de Raúl Palma. El centrocampista blanquinegro reaparecía después de mes y medio recuperándose de una lesión que le había dejado sin poder jugar los últimos seis partidos. «La semana pasada ya la hice completa con el grupo, pero me faltaba ritmo después de tanto tiempo parado», apunta.

Raúl Palma Lozano (Chiclana, 1995) ya está de vuelta. «Me encontré bien. Pude volver después de un mes y unas semanas y los 40 minutos que jugué. Al final tuve un golpe con Borja y acabé un poco resentido. Pero a nivel de sensaciones me sentí bastante bien», sostiene. Atrás quedaron esos problemas musculares que le han traído de cabeza y que le apartaron del equipo después de ser titular en las tres primeras jornadas, curiosamente un arranque en el que el Badajoz firmó una victoria y dos empates. «Parecía que no era para tanto, pero se complicó un poco y se ha alargado más. Pero ahora ya estoy bien que es lo importante», cuenta. Raúl Palma reconoce que cuando Salmerón le llamó para calentar sintió un cosquilleo y cierta liberación. «Tenía muchas ganas porque llevaba mucho tiempo parado. Lo he pasado fatal fuera. Todo el mundo lo pasa mal porque lo que quieres es jugar».

Raúl Palma lamenta que esa mejoría del equipo en un campo difícil como el de Santo Domingo no se viera recompensada en puntos. «A pesar de haber perdido hicimos una buena segunda parte, pero nos faltó hacer daño, tomar mejores decisiones arriba».

El centrocampista blanquinegro retorna como un rayo de esperanza para una afición que se ilusiona con su vuelta. Aunque el futbolista de Chiclana le quita importancia a esa coincidencia. «Intento hacer lo que se me da bien y las funciones que me pide el míster. Estar bien colocado, jugar fácil y dar ese equilibrio al equipo», indica.

Raúl Palma señala que ya se encuentra en perfectas condiciones para lo que necesite Salmerón y aportar su granito de arena al equipo. «El míster es quien decide», responde cuando se le cuestiona sobre su vuelta a once.

El Badajoz completó un gran segundo tiempo en Alcorcón, pero no le sirvió para salir del bache y encadenó su tercera derrota consecutiva. «Llevamos una racha complicada que tenemos que zanjar y empezar a ganar. Este sábado es vital sacar el partido en el Nuevo Vivero», sostiene. En ese sentido, Raúl Palma se muestra convencido en sacar al Badajoz de abajo y luchar por otros objetivos que devuelvan la ilusión a la afición. «Tenemos mimbres para plantar cara a cualquier equipo de la categoría. No me queda la menor duda de que vamos a revertir la situación», resalta.

Para Raúl Palma esa segunda parte debe marcar un punto de inflexión y el siguiente paso es conseguir la ansiada victoria. «Lo principal es romper la racha», sentencia. No encuentra una explicación a la espiral negativa en la que ha entrado el equipo. «Estamos entrenando bien, pero como desde el día uno que empezamos», remarca. Y expone que la reacción debe construirse desde una defensa fuerte. «A mi juicio lo vital para intentar estar arriba o ser un equipo duro de batir es encajar poco y dejar la portería a cero. Tenemos que ser más sólidos atrás porque arriba tenemos gente determinante». Pero en la otra área también se perciben carencias con tres partidos sin anotar. «Nos falta esa pizquita de suerte. Por ejemplo, el gol de León es de un rebote y entra y ahora no sale nada». Tampoco ayudan los últimos arbitrajes. «No me gusta hablar de los árbitros, pero hubo un par de acciones puntuales que no se pitaron y hubiesen sido determinantes. Te da rabia».

El Badajoz tampoco ha tenido suerte con las lesiones, pero empieza a recuperar efectivos. «Calderón no se si estará, pero el resto estamos todos disponibles y con ganas de darle la vuelta y empezar a disfrutar ya porque la gente lo está pasando mal».

Raúl Palma cree que con el nuevo cuerpo técnico el Badajoz remontará el vuelo. «Con el míster, Alberto y Larry estamos bien, son gente cercana y vienen con la ilusión de hacerlo bien. Me gusta cómo trabajan y nos van a exprimir. Son muy exigentes en el día a día».

El de Chiclana considera una final el partido ante el Celta B. «Esta semana tenemos que ganar y luego el parón nos va a venir bien. Es vital ganar el sábado».