Rai Rosa: «Me gusta escuchar, aunque las decisiones las tomaremos nosotros»

«Nosotros le hemos propuesto a Mark (Heffernan) nuestra forma de trabajar diaria y semanalmente, nuestra metodología de trabajo… e imagino que, tras reunirse con ... otros candidatos, hemos sido los elegidos. Sabemos de lo estudioso que es y a mí me ha sorprendido gratamente lo mucho que controla. Todas las ideas que te da te las argumenta y eso es muy importante. A mí me gusta escuchar, luego las decisiones las tomaremos nosotros. Pero estoy muy contento con esas reuniones». Son palabras de Raimundo Rosa Nieto 'Rai' (Cáceres, 1980) en su presentación como nuevo técnico del Mérida.

El técnico cacereño regresa a Mérida, donde fue jugador durante dos temporadas en edad juvenil, acompañado por su ayudante, Alejandro Acero, y su preparador físico, José Carlos Ponce. Continuarán en el cuerpo técnico Davo como entrenador de porteros y Prosi como analista. Además, el preparador físico Juancho Pozo tiene contrato en vigor y se incorporará otro ayudante más de trabajo especializado.

A Rai se le pusieron varios asuntos encima de la mesa y a todos respondió desde su naturalidad y normalidad habitual. Como por ejemplo el estilo que ansía el propietario del club para sus equipos. «Sabéis cómo trabajamos nosotros, cómo juegan nuestros equipos. Quiero que seamos competitivos, atrevidos y valientes. No hace falta descubrir eso ahora. Luego el equipo se tiene que adaptar a todo tipo de situaciones que se puedan dar durante un partido. Partimos de una idea, pero habrá encuentros y rivales de entidad que te lleven a hacer algo diferente. Y tenemos que estar preparados para todo ello».

El Mérida comenzará la pretemporada el próximo jueves 13 de julio

Reconoció también Rai que lleva todo el año en contacto con David Rocha, director deportivo emeritense, por la amistad que les une, pero que solo empezaron a hablar más profundamente de la posibilidad de entrenar al Mérida cuando empezó a confirmarse que Juanma Barrero no seguiría en el club. «He visto todos los partidos de Primera Federación esta última temporada, de todos los equipos. Cuando comienza a rumorearse la posible salida de Juanma es cuando empezamos David y yo un acercamiento más profundo. Luego nos reunimos dos o tres veces con Mark, le presentamos nuestro proyecto y aquí estamos».

Sabe que se sube a un barco tranquilo y exitoso tras el trabajo de Juanma Barrero y Sergio Cano en el último año y medio: «Al final el reto es exigente. El equipo viene de hacer una gran temporada. Desde aquí mi enhorabuena a Juanma y su cuerpo técnico. Sé que lo querían mucho aquí. Pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a nuestro trabajo, y hacerlo lo mejor posible. Lo importante es crear un buen ambiente de trabajo desde el primer día. Luego ya sabemos que todo dependerá de si la pelotita entra o no. Pero creo que lo vamos a hacer bastante bien. No me fijo una meta de hacerlo mejor o peor que el año pasado, sino que el día a día te pondrá donde te mereces».

Los entrenamientos del nuevo Mérida comenzarán el jueves 13 de julio, aunque los jugadores deberán estar un par de días antes para presentación y reconocimientos. «Es una oportunidad muy bonita y estamos deseando empezar ya».