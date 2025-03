El quiero y no puedo del Badajoz

El Badajoz no termina de dar continuidad a sumar de tres en tres. Su tope son dos victorias seguidas frente al Celta B y en ... San Sebastián de los Reyes en la undécima y duodécima jornadas. Ante el Talavera tenía la oportunidad de igualar ese mejor registro en el Nuevo Vivero tras ganar en su salida a Pontevedra la semana anterior y así intentar iniciar una racha de varios triunfos consecutivos. Pero se tuvo que conformar con un empate que deja un sabor agridulce entre la afición por la ilusión que despertaba la cita y por lo que pudo haber sido y se quedó a medias.

El Badajoz sigue instalado en esa disyuntiva de querer y no poder. Los blanquinegros han recuperado su identidad y las buenas sensaciones con respecto a las dudas que afloraban en el primer tramo del campeonato, pero no se refleja en una regularidad de resultados. No acaba de encontrar esa ola buena que le haga salir a flote y liberarse de la tensión clasificatoria. «Hemos encajado y a partir de ahí vienen los nervios, estar ahí abajo es difícil», asumía Salmerón tras el 1-1.

No fue su mejor partido, con muchas imprecisiones, pérdidas y espeso en la elaboración del juego y aún así tampoco se sintió superado ante un sólido Talavera que llegaba al alza. «Estar cerca de la zona de descenso al final te quita confianza y la responsabilidad a la hora de ofrecerse cuando tienes la pelota se hace difícil. Tenemos que mejorar en jerarquía y hacerlo mejor», trataba de justificar el técnico blanquinegro esa versión tan gris de los suyos.

El Badajoz sigue haciendo la goma en ese sentido con los puestos de peligro. Los pacenses vuelven a caminar sobre el alambre a un punto del descenso. «Hubiéramos querido dar un paso adelante, ganar los tres puntos y distanciarnos todo lo que pudiéramos», apuntaba Salmerón. No acaba de despegarse de la zona roja y engancharse al tren de la tranquilidad. Para eso necesita prolongar una buena dinámica de resultados. De momento, encadena tres jornadas seguidas sin perder con 5 puntos de 9 posibles, su mejor balance junto a los tres primeros partidos de liga. Lo subrayaba el técnico andaluz en la previa a la visita del Talavera. «Necesitamos dos victorias seguidas, cinco o seis partidos de no perder, esa regularidad para poder conseguir otras cotas y estar más tranquilos».

El sábado, el Badajoz repite en el Nuevo Vivero en un compromiso de máxima exigencia ante el líder Alcorcón y en el que una victoria puede reforzar de forma definitiva la confianza del vestuario. La gran oportunidad de dar un golpe en todo lo alto de la mesa.

Salmerón reconocía que su equipo no había estado bien. «Hemos buscado tener mejores sensaciones y no las hemos tenido». El preparador almeriense apela a seguir creciendo a partir de las sesiones diarias y que esa implicación y compromiso se refleje en el campo. «Tenemos que seguir trabajando e intentar que no sucedan más los errores que hemos cometido. Tratar de mejorar como equipo».