Isaac Jové destacó el gran trabajo de sus jugadores para rescatar un punto que vale un puesto de playoff. «El equipo ha hecho un partidazo, increíble y muy emociante. Ha tenido una ambición enorme. Es de agradecer lo que están haciendo», resaltó. El técnico blanquinegro no quiso entrar a valorar la actuación arbitral, pero sí se detuvo en dar su punto de vista en la jugada del gol anulado a Aquino. «Ha dejado seguir la jugada y si toma la decisión de continuar se sigue o se para antes. Pero es su interpretación». Onésimo reconocía que su jugador puso la pelota en juego, pero que en cualquier caso el colegiado había invalidado la acción antes del gol. A ese repecto y unido a su malestar la semana pasada en Valladolid, Jové precisó que en ningún momento trató de apuntar a una mano negra. «Lo que quise decir es que no hubo equilibrio al tomar las decisiones, no que hubiera algo raro. Los árbitros son profesionales y no hay nada personal en sus decisiones». Pero sí reconoció que esa jugada resultó determinante. «Esa situación ha desconectado un poco al equipo. En ese momento los jugadores tenían las pulsaciones altas».

Para Jové el empate sabe a victoria. «Se ha ganado un punto ante un rival dificilísimo, pero te queda mal sabor de boca por no ganar porque hemos merecido más. Es un punto muy valioso para nosotros».