Un punto de estabilidad

El técnico del Badajoz, Óscar Cano, valoró positivamente el punto sumado en el Cerro del Espino: «Me quedo con que el equipo compitió e igualó a un gran rival, uno de los favoritos para estar en play-off. Espero que sigamos creciendo y recuperando a la gente en la enfermería, y que los que salieron recientemente adquieran un tono para competir ante estos equipos».

En su lectura del duelo, valoró el trabajo defensivo: «Fue un partido entre dos equipos que aspiran a entrar en play-off. Aquí ya nadie engaña a nadie, ahí están las plantillas y los rendimientos. La primera parte fue igualada. Ellos se acercaron con peligro en un par de acciones, pero la más clara del partido fue la de Concha y el tiro al palo. En la segunda parte con los cambios nos hundieron un poquito más, pero sin tener grandes ocasiones porque no recuerdo ninguna parada de Limones de mérito».

Se sufrió al final, pero para Cano fue lógico. «El partido se fue muriendo con su energía y ganas de ganarnos, y nosotros resistiendo como se pudo, porque estamos en una situación delicada en cuanto a plantilla. Concha tuvo que jugar 70 minutos tras un mes sin entrenar y no un buen mes precisamente. Gorka pidió el cambio y entró Aquino, tampoco en su mejor momento porque está saliendo de una lesión de larga duración. Y Adilson igual, si fuera el de pretemporada en el último balón nos hubiéramos llevado los puntos. Estamos como en una pretemporada, incluso un inicio, con algunos jugadores», agregó el técnico del cuadro pacense, que quiso aclarar el planteamiento: «Los equipos mostraron las armas que tienen en la actualidad. Me habría gustado tener a Isi Gómez, al mejor Concha, al mejor Aquino, al mejor Adilson, a Gilmar, que tuvo una primera vuelta aciaga por lesión…Preparamos el partido así, para tener posesiones largas aunque no muy fértiles y lo intentamos con Tahiru, cuando ellos te tiran muchos jugadores a la última línea. Y resistimos bien».