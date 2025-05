Punto de consistencia del Badajoz

El Badajoz sumó un empate (1-1) en su estreno liguero en casa ante el San Fernando, en un partido mucho más movido y entretenido ... en al primera parte, donde llegaron los goles de Zelu e inmediatamente el de Ilyas, pero que decayó mucho tras la reanudación. Los blanquinegros mostraron consistencia y seriedad, aunque careció de clarividencia en la medular y definición en sus múltiples acometidas por las bandas. Los isleños se quedaron con uno menos a diez minutos del final por la expulsión de Navarro.

Isaac Jové dio continuidad al once que logró el triunfo ante la Cultural Leonesa en la jornada inicial, con la única variante de Calderón en lugar de Adilson en el flanco derecho. Modificación sensible y obligada. El extremo luso ha estado tocado durante la semana y el técnico catalán prefirió no forzarlo. Entró en la convocatoria pero no partió como titular. El luso es uno de los estiletes de este Badajoz, aunque en ese puesto existen varias alternativas de garantías.

CD Badajoz Kike Royo, Acuña (José Mas, min. 70), Cordero, Mariano, Valcarce, Raúl Palma (Burlamaqui, min. 77), Théo Chendri (Javi Ros, min. 46), Calderón, Zelu (Soto, min. 70), Alfaro y Ferrón. 1 - 1 San Fernando Falcón, Lanchi, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Cebeiro, David Ramos (Bicho, min.61), Ilyas Chandra (Rodrigo, min. 61), Biabiany (Caballero, min. 82), Callejón (Marcelo, min. 72) y Rubén del Campo (Navarro, min. 72). Goles: 1-0, min. 21: Zelu. 1-1: Ilyas, min. 25.

Árbitro: Fernando Bueno Prieto (comité madrileño). Amonestó a Lanchi, Rodrigo y Biabiany, del San Fernando. Expulsó con roja directa al visitante Navarro.

Incidencias: Civitas Nuevo Vivero, con 4.491 espectadores en las gradas.

No es que ambos equipos salieran eléctricos, pero sí imprimieron un ritmo alto para lo que se espera a estas alturas de curso. Nada de especular y de tantear al adversario, el atrevimiento fue predominante en los albores del choque. El San Fernando tomó la manija y merced a ese leve dominio trenzó una jugada por banda que a punto estuvo de aprovechar Lanchi incorporándose desde atrás. Su disparo se marchó plano y desviado, aunque logró anticiparse a Valcarce, que le estorbó lo justo.

El Badajoz quiso responder rápido y Zelu empezó a activarse. No desde el enganche, sino tirándose a banda, donde caracoleó, dribló, pero el campo se le quedó algo pequeño y conectó el centro cuando el esférico ya había rebasado la línea de fondo. Acto seguido, Valcarce dio muestras de su potencial con una internada fulgurante que culminó con un centro con rosca y profundo al corazón del área que no encontró rematador. Vertical, directo y con las líneas juntas; con los centrales adelantados con cierta frecuencia para colaborar en la salida del balón.

Importante trabajo de Ferrón bajando a recibir y descargando para habilitar a los extremos y hacer menos previsible las acometidas ofensivas blanquinegras. Trabajo de espaldas y mucha brega, pero al algecireño no le llegaron opciones viables en su hábitat en la punta de lanza. Primero fue Valcarce, luego Zelu y después Alfaro, que insistían por la izquierda donde había una veta jugosa. El atacante onubense explotaba su habilidad para encarar a su par, superarlo y poner un balón tenso que se paseó sin destinatario por las inmediaciones de Falcón. Pero quien despertó al público fue Mariano. Córner a favor del Badajoz que rechaza la defensa isleña, Biabiany comanda la contra con una potente arrancada e imperial aparece con el cuchillo entre los dientes el central argentino para cortar por lo sano tras una cabalgada de 40 metros al esprint. Se lanza al verde, saca el gancho y rebaña el balón. Peligro abortado y posesión para los locales.

Esa recuperación fue el germen del tanto que abría el marcador, ahí nació, porque esa acción la aprovechó Alfaro para percutir de nuevo por el ala izquierda, hacer un ovillo a la zaga y ceder en bandeja el 1-0 a Zelu, que solo tuvo que empujarla a placer (min. 21).

Poco duró la alegría, exactamente cinco minutos, porque si bien no se atisbaba una reacción corajuda del San Fernando por el golpe recibido, una genialidad de Ilyas devolvió las tablas. La pelota quedaba muerta en la frontal del área tras un rechace y empalmaba sin dejarla caer un misil a la escuadra derecha de Kike Royo. Sin duda uno de los goles de la jornada.

Llegaron minutos de cierto aturdimiento, pero el Badajoz supo navegar en ese desconcierto y volvió por sus fueros. Valcarce se tiraba el equipo a la espalda trazando una diagonal y regateando a varios rivales. La jugada finalizaba con un latigazo de Alfaro a la media vuelta en un escorzo de mucha dificultad que no se marchó muy desviado del palo derecho. El campo parecía volcado para el costado zurdo, todo brotaba de ahí, con Acuña y Calderón menos activos en la diestra y sin apenas incidencia en los avances pacenses. Poco también de Théo Chendri, impreciso y sin excesivo peso para enlazar con los hombres de arriba. Raúl Palma se mostró más participativo y ocupó mucho campo en la medular, pero careció de la clarividencia necesaria para dar más fluidez en esa zona. Exhibía vértigo el Badajoz, pero adolecía de brújula que dirigiera el rumbo en momentos en los que se precisaba control y pausa. Mérito también del San Fernando, que impedía que los futbolistas creativos del centro del campo estuvieran cómodos y con tiempo para macerar e hilvanar. La primera parte agonizaba con los visitantes tratando de darle cloroformo al partido, con mucha parsimonia a la hora de reanudar el juego tras cada interrupción, algo que exasperaba al público del Civitas Nuevo Vivero. Asalto parejo, aunque a los puntos parecía algo superior el Badajoz, más incisivo en sus acercamientos.

No tardó mucho Jové en realizar la primera modificación.

Tras el paso por vestuarios se quedó fuera Théo Chendri, muy desdibujado, dejando su sitio a Javi Ros, uno de los fichajes estrella de este verano y el último en incorporarse a la disciplina blanquinegra. Su primera aportación fue un cambio de juego a la bota de Calderón, demostrando el guante que atesora. Muchos quilates. Pero poco más que reseñar en los minutos iniciales tras el descanso, con un guion más trabado, con intensidad y mucho contacto y menos chispa. Biabiany intentaba poner una marcha más, pero con poco apoyo de sus compañeros. Muy desconectado el ataque de los isleños, con destellos muy esporádicos, pero sin mordiente ni conexiones entre sus hombres peligrosos. El partido cayó en cuanto a frenesí y atravesaba una etapa más lineal sin grandes ocasiones ni el protagonismo de ningún contendiente, porque el Badajoz proponía más, pero tampoco materializaba.

Faltaba un revulsivo, algo distinto que agitara y sacara el choque de cierta monotonía. Jové supo leer que en el flanco derecho necesitaba una profundidad que no le estaba aportando Acuña y apostó por José Mas. En la mediapunta desapareció Zelu y Soto ocupó su lugar. Pero no terminaba de encontrar el revulsivo y el pulso del partido se ralentizaba hacia una bradicardia algo tediosa que despertó algún cántico de la grada que solicitaba más empuje. La trama dio un giro cuando Navarro soltó un manotazo que le costó la expulsión con diez minutos aún por delante. Curiosamente, el San Fernando fue el primero en tratar de intimidar a los extremeños tras ese punto de inflexión, se negaba a entregar la cuchara, pero el Badajoz carburaba algo más y llegó la más clara. Centro desde la izquierda de Soto al que llega forzado Calderón y su remate a un palmo de la línea de gol se marcha fuera. No se encerró el bloque de Nacho Castro, que gozó de un cabezazo de Marcelo en el punto de penalti. José Mas tendría una muy clara al final con un testarazo demasiado centrado a las manos de Falcón.