Puesta de largo del Badajoz de Isaac Jové en el Nuevo Vivero

Manuel García Badajoz Viernes, 25 de febrero 2022, 22:17

«Es el partido de sus vidas». Así de épico y grandilocuente fue un Isaac Jové poco dado a dejar grandes titulares ni análisis especialmente pormenorizados. Buscaba incidir en el ahora, un concepto que en el Badajoz ha adquirido una dimensión difícil de calibrar con un pasado que pesa por los impagos y un futuro incierto por los vaivenes en cuanto a quienes manejan las riendas. Por eso, pensar en secuencias de varios encuentros es, para el técnico catalán, aventurarse y desviar la atención sobre lo inmediato. Pero la realidad es que el empate ante el Racing hace tres semanas en el Sardinero allanó el camino para los tres duelos siguientes ante equipos que transitan por la zona delicada de la tabla.

El triunfo ante el Talavera puso la primera muesca de un pleno necesario que debe completarse este sábado ante el Zamora (19.00 horas, retransmitido por Footters) en el Nuevo Vivero y con la visita al Tudelano el próximo fin de semana. Después recibirán al Deportivo de la Coruña, harina de otro costal y palabras mayores. El perfil sigue siendo bajo en cuanto a metas, o así lo refleja el preparador barcelonés, que insiste en que la prioridad es abrochar la permanencia, algo que salvo un cataclismo parece asegurado. «Encarrilar dos victorias en esta categoría es un impulso muy grande parar mirar hacia otros objetivos y reforzará el buen trabajo en estos dos partidos», resaltaba en la rueda de prensa previa de este viernes Isaac Jové, que por tercera jornada consecutiva no se podrá sentar en el banquillo del conjunto blanquinegro, aunque se espera que en breve esté formalizado el acuerdo con respecto al finiquito de Óscar Cano.

Será su primera aparición en el feudo blanquinegro desde que aterrizara en el club. «Con ganas de estar arropado por la afición y de ver cómo responde el equipo en casa». Se verá las caras con una hinchada que a priori no recibió de buen agrado su llegada al venir apadrinado por los nuevos gestores. Espera que el calor de la grada sea determinante para llevar a los suyos en volandas, especialmente después de que la facción más ruidosa, la Grada de Animación 1905, asegurara esta semana que finalmente accederá al estadio y no permanecerá fuera en señal de protesta como habían anunciado. «Se ha levantado la huelga de los ultras y eso es maravilloso, van a ayudar y el equipo necesita ese empuje. La gente ha estado en los partidos de fuera y el equipo lo ha sentido».

Reconoce que sus pupilos siguen atravesando una situación peliaguda, pero desde su llegada ha tratado de incidir en que tienen que ampliar sus miras. «Esto se puede solucionar o no, no está en sus manos ni en las mías. Si en el futuro un equipo les quiere dar una oportunidad, si ven que bajo una dificultad grande dan un rendimiento bueno, eso incrementa su valor». Aunque también se solidarizó con una tesitura que ya experimentó en primera persona durante su etapa como jugador. «Hay que empatizar con ellos por la situación tan dura, yo he vivido dos veces el estar muchos meses sin cobrar, es dificilísimo, pero hay que dar nivel y esperar a lo que suceda después y que se resuelva».

CD Badajoz-Zamora CD Badajoz: Gonzalo Crettaz, Dani Fernández, Pardo, Gorka Pérez, Josema Gallego, Miguel Núñez, Isi Gómez, Jesús Clemente, David Concha, Dani Aquino y Gorka Santamaría.

Zamora: Jon Villanueva, Álvaro Molina, Jon Rojo, Molina, Parra, Carlos Ramos, Jorge Fernández, Dani Hernández, César Yanis, Kepa Vieites y Mario Losada.

Árbitro: Marín Ruipérez (comité castellanomanchego).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 19.00 (Footters).

El Badajoz vuelve a verse las caras con el Zamora en tierras extremeñas tras la semifinal del playoff que se disputó en el Francisco de la Hera de Almendralejo el pasado 16 de mayo, con victoria blanquinegra por 2-0. Mucho ha llovido desde ese enfrentamiento, no tanto a nivel temporal, nueve meses, como por todo lo acontecido desde esa fecha. El duelo se vive en circunstancias muy diferentes a las de entonces, cuando un Badajoz pletórico y favorito se medía a una de las revelaciones inesperadas de Segunda B. Ahora, los pacenses tratan de reengancharse a la zona que da acceso a la lucha por el ascenso (que tiene a seis puntos) y los castellanoleoneses están obligados a sumar para escapar de los puestos de descenso, en los que están inmersos.

El conjunto extremeño cuenta con todos sus efectivos disponibles, mientras que en el bloque dirigido por Yago Iglesias se perderá el duelo el zaguero almendralejense Carlos Cordero, que cumple ciclo por acumulación de amarillas. Tampoco serán de la partida el mediocentro Juanan ni Jordán, aunque recuperan a Baselga y a Parra, que regresa tras una sanción y se postula como titular en el lateral diestro.

Oliver desembarca en Badajoz y se reúne con los jugadores Era, sin duda, uno de los momentos más esperados en el seno del Badajoz. Han existido conversaciones y contactos telefónicos entre los nuevos gestores y la plantilla, pero faltaba un cara a cara con algún hombre fuerte de Lanuspe SL, grupo inversor que logró el poder notarial por parte de Iván Parra para encargarse de administrar el club. Sí es cierto que la presencia de Francisco Jesús Soriano en las oficinas del Nuevo Vivero es constante desde hace algunos días, pero carece de la fuerza de representación de hombres como Luis Oliver, cabeza visible de quienes aspiran a hacerse con la propiedad de las acciones del conjunto blanquinegro. Y el empresario navarro hizo acto de presencia para mantener una reunión con los futbolistas alrededor del mediodía de este viernes para tratar de transmitir tranquilidad y confianza en cuanto a los pasos a seguir en las próximas fechas. En un primer momento, su irrupción fue recibida con hostilidad por el vestuario, pero el encuentro transcurrió por los cauces de la cordialidad y se consiguieron acercar posturas de cara a siguientes citas. Algunos integrantes de la primera plantilla han empezado a percibir parte de sus salarios para aliviar la delicada situación económica que atraviesan. Es el caso, por ejemplo, de Jesús Clemente y Dani Fernández, según reconoció el propio Oliver en una entrevista concedida a la Cope. En cuanto a la posibilidad de que algún jugador se acogiera a su derecho de marcharse derivado de los impagos que se remontan a noviembre, el técnico del Badajoz, Isaac Jové, se limitó a decir que estaban todos disponibles y que formarán parte de la convocatoria en el choque que disputan este sábado en el Nuevo Vivero ante el Zamora. El preparador catalán esquivó cualquier tipo de consideración concerniente al aspecto institucional y quiso desmarcarse del rol de portavoz en cuanto a lo que ocurre a nivel interno con la nueva propiedad. Se limitó a expresar que «todo lo que sean beneficios para que estén en mejores condiciones, bienvenido sea». Añadió que «lo importante es que el futbolista tenga algo claro, que sepa en qué dirección va. Si vienen a ayudar, ojalá sea así, porque lo necesitan».