Problemas también en el césped

El Extremadura ha atravesado un desierto lleno de trampas en los últimos meses en el plano institucional. El club ha tenido demasiadas vicisitudes que ha ido intentando superar cuando se le cruzaban en su camino. Impagos, junta de acreedores, posibilidad de no competir al no depositar el aval, incomparecencias en partidos... Todo se ha juntado para dejar al Extremadura al borde del colapso.

El acuerdo al que se llegó con los jugadores la pasada semana dio un poco de tranquilidad al club, pero ahora toca reflotar el apartado deportivo. El Extremadura no carbura y da la sensación de que no está para competir de tú a tú con los rivales. Esta situación se podría tildar de normal visto lo que ha ocurrido en los últimos meses, con los jugadores al borde de la desesperación.

Por eso la plantilla se quiere centrar sola y exclusivamente en la competición. Los jugadores esperan poder trabajar tranquilos hasta final de año y empezar a ganar puntos que le permitan no hundirse en la tabla. Los azulgranas están a seis puntos de la salvación ahora mismo y necesitan empezar a sumar de tres en tres si no quieren ver cómo se les complica demasiado la permanencia.

Ante el Calahorra se vio a un Extremadura que no estuvo al nivel deseado. El propio entrenador azulgrana, Manuel Mosquera, admitió tras el choque que su equipo no había dado la talla en algunas fases del partido. «Hemos intentado forzar mil cosas, pero estamos por debajo de lo que se requiere», explicó Manuel tras el encuentro ante el Calahorra.

El técnico gallego cree que ahora es momento de remar todos juntos, equipo y afición, y olvidar todos los problemas de los últimos meses. El Extremadura tiene un calendario complicado en los próximos partidos, teniéndose que enfrentar a Celta B, UD Logroñés y Racing –con el Zamora de por medio– antes del parón navideño.

«No nos vamos a rendir. Me gustaría que el mensaje sea que esto lo vamos a sacar todos juntos. Gracias a la gente que ha venido, he notado la comprensión en la grada, pero ahora no podemos darle más», sentenció Manuel Mosquera.

Mientras tanto, el Extremadura continúa esperando a que la jueza dé el visto bueno al convenio de pagos establecido en la junta celebrada hace unas semanas y formalice el acuerdo entre el club y sus acreedores.

El Extremadura espera superar ese escollo en los próximos días y poder centrarse exclusivamente en el plano deportivo, aunque si no llega el dinero antes de enero podría tener problemas, ya que la mayoría de jugadores se marcharía de Almendralejo y el club tendría muchas dificultades para conformar una plantilla que pudiese competir hasta final de esta temporada.

