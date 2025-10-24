El Príncipe Felipe lleva casi dos meses esperando una victoria

R. H. Cáceres Viernes, 24 de octubre 2025, 19:13 Comenta Compartir

El Cacereño afronta este sábado en el estadio Príncipe Felipe un encuentro de esos que pueden marcar tendencia en la temporada. Tras la valiosa victoria (1-2) en Lezama frente al filial del Athletic Club, los de Julio Cobos regresan a su estadio con el objetivo de confirmar la reacción y, sobre todo, hacer que el Príncipe Felipe saboree su primera victoria en la Primera Federación. El feudo verdiblanco, aún en proceso de recuperación tras las obras de verano, solo ha acogido un encuentro hasta ahora -el empate sin goles ante el Tenerife B- y será testigo de un duelo clave ante el colista, el Ourense CF.

El conjunto gallego, dirigido por Dani Llácer, atraviesa un inicio de campeonato muy complicado. Es el único equipo del grupo 1 que todavía no ha logrado ganar después de ocho jornadas. El Ourense suma cuatro puntos –cuatro empates y cuatro derrotas– y presenta un balance de cinco goles a favor y doce en contra. Aun así, los números no reflejan del todo su nivel competitivo: los tres empates a domicilio llegaron en campos tan exigentes como los del Racing de Ferrol, Osasuna Promesas y Celta Fortuna.

«Aunque el Ourense no ha ganado todavía, fuera de casa ha empatado en tres campos muy difíciles. Es un equipo que genera mucho más de lo que indica su clasificación. Por eso, el objetivo es ganar, pero respetando mucho al rival», advirtió Julio Cobos en la previa del partido.

La semana ha estado marcada nuevamente por el estado del césped del Príncipe Felipe. Aunque no estará en perfectas condiciones, Cobos confía en que el terreno de juego «esté mejor que el día del Tenerife». El equipo no ha entrenado sobre ese campo durante la semana para preservarlo. Ha trabajado en Pinilla y en las zonas menos castigadas.

El triunfo en Bilbao fue un espaldarazo anímico para un Cacereño que ya había mostrado una buena línea de juego en jornadas anteriores. Con ocho puntos, los verdiblancos han salido momentáneamente de la zona baja, aunque la clasificación sigue apretada y solo un punto les separa del descenso. «Estamos en un buen momento -reconoció el técnico-. El equipo compite siempre, más allá del resultado. El otro día en Bilbao, además, tuvimos eficacia. Ese es el camino: correr, pelear y creer en lo que hacemos».

En el plano deportivo, el técnico confirmó las bajas de Sanchidrián y Ajenjo. El primero continúa con molestias en la rodilla desde la pretemporada, mientras que el segundo sufre una contusión que le impide entrenar con normalidad. Carlos González, por su parte, es duda hasta última hora, aunque ya ha completado parte de las sesiones con el grupo. Vuelve Iván Martínez, lo que abre la posibilidad de que Cobos recupere su pareja habitual de centrales.

Con la inminencia del partido copero ante el Guadalajara, el entrenador subrayó la importancia de centrarse solo en este partido, pese a que el equipo afrontará tres encuentros en una semana: «El partido más importante es el del Ourense. Pondremos a los que estén mejor para ganar. Ya pensaremos después en la Copa».

El rival, además, llega con una sobrecarga competitiva considerable: entre la liga, la Copa Federación -donde disputará la final frente al Orihuela- y la próxima eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Oviedo, el Ourense acumula ya 16 partidos oficiales esta temporada. Un calendario que ha mermado su frescura en las segundas partes y que el Cacereño intentará aprovechar ante su público.

El Príncipe Felipe busca reencontrarse con la victoria y con su mejor ambiente. El equipo, más sólido y confiado, quiere que la victoria en Lezama sea el punto de partida hacia una racha que confirme su crecimiento. «Lo que hicimos la semana pasada ya no vale», concluyó Cobos. «Ahora toca volver a hacerlo bien, con la misma intensidad, porque este partido va a ser muy, muy difícil».

CACEREÑO-OURENSE CP Cacereño Nieves, Emi Hernández, Crespo, Iván Martínez, Oussama, Valdera, Guti, Deco, Berlanga, Diego Gómez y Sanchís.

Ourense CF Álvaro, Hugo Sanz, Carmona, Prado, Castillo, Jerin, Jelbat, David Muñoz, Omar, Guerrero y César Moreno.

Árbitro José Antonio Palomares Gutiérrez (andaluz).

Estadio y hora Príncipe Felipe, 16.15 horas.