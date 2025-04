Primeros segundos del Mérida 23-24

Si no estaba confirmado, sí estaba asumido por el imaginario colectivo desde que viajó en febrero a California para planificar con Mark Heffernan la nueva ... temporada. Pero por si acaso, el club lo confirmó horas después del final del campeonato en Majadahonda: David Rocha seguirá al frente de la dirección deportiva del Mérida un año más. Como pasa con Juanma Barrero y como pasa con gran parte del actual plantel, era una continuidad tan lógica como cantada por su buen trabajo y por los consiguientes óptimos resultados.

Y aunque ya la tiene tomada desde hace tiempo, la primera decisión clave deberá cerrarla en las próximas horas: la continuidad de Juanma Barrero en el banquillo del Romano. La propiedad del club y la dirección deportiva pregonaron hace meses que les gustaría que continuase y desde entonces el propio técnico ha remitido siempre al final de la temporada para sentarse a hablar. No le faltarán las ofertas a Juanma, pero el de Don Álvaro quiere seguir en su casa. Otra cosa es que no haya oferta en firme aún del club. La afición espera que, lo que debió hacerse hace ya tiempo (bien por culpa del club, bien por culpa de Juanma), se haga ahora y ningún «pequeño fleco» rompa la armonía. Lo contrario sería una gran sorpresa.

Y a partir de ahí, concretar con los jugadores y sus representantes las intenciones que ya les han ido cayendo, directa o indirectamente, en las últimas semanas. Por ejemplo, tienen un año más de contrato Bonaque, Sandoval, Luis Acosta, Busi, Viñuela, Akito y Ben Hamed. No obstante, la continuidad de todos no es segura: alguno podría salir si le llegasen ofertas de clubes de superior categoría (para lo que tendría que negociar con el Mérida) y otros podrían salir por no entrar en los planes del cuerpo técnico la próxima temporada, a tenor de los minutos y el rendimiento de los últimos meses.

Javi Montoya ya hizo oficial su despedida del Mérida en las redes sociales. «Tres años que nunca olvidaré. Agradecido a todas esas personas que me han dado su cariño, apoyo y respeto. Sin duda, me habéis hecho sentir como en casa. ¡¡¡Aúpa Mérida!!!», escribió en su perfil de Twitter. Y los que probablemente tampoco continuarán serán Lolo Pla y Kamal, al menos si renueva el actual cuerpo técnico. Han sido tres de los jugadores con menos minutos en la segunda vuelta y tampoco ellos se han encontrado cómodos con su rol en los últimos meses. Tampoco seguirán, como estaba cantado desde hace meses, David Larrubia y Dani Lorenzo, que regresarán al Málaga tras su cesión.

El resto del plantel tendrá ofertas de renovación por parte del club, algunas al alza y otras a la baja. Y de ahí saldrá el bloque continuista con el que pretende seguir creciendo la actual propiedad. Algunas de esas renovaciones serán muy complicadas, por el rendimiento que han dado y el interés de otros clubes: a Álvaro Ramón lo pretende la Ponferradina y Meléndez y Nacho González tendrán ofertas de equipos superiores. Las del resto espera el club que sean más factibles.

Además, en los próximos días se anunciará también el cambio de rol del director general, Nacho Ramos. El madrileño seguirá ligado al club, bien como consejero, bien como asesor o responsable de otra parcela, pero no como cabeza visible del día a día. Aunque lo explicará en los próximos días, el propio Nacho Ramos quiere seguir ligado a la entidad pero su vida personal le obligará a cambiar de aires. El club lleva trabajando desde hace meses en la búsqueda de su sustituto, que ya lo tienen cerrado.