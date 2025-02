«Primero salvarnos, y luego…»

El Mérida terminó la jornada a tres puntos de las plazas de Copa del Rey y siete por encima de los puestos de descenso. Y sin embargo, lo mejor no es eso. Lo mejor es que entre el Mérida y la séptima plaza hay solo ... un equipo y entre el Mérida y la decimosexta hay seis. Esto, a finales del pasado mes de agosto, lo hubiera firmado todo el Romano con sangre. Ahora, en cambio, se disfruta con expectación.

Quedan solo nueve partidos: Ceuta, Pontevedra, Algeciras, Alcorcón y Rayo Majadahonda a domicilio y Racing de Ferrol, Cultural, Linares y Córdoba en el Romano. Debería, para optar a algo más que la permanencia, ganar unos cinco partidos. Públicamente, nadie del vestuario va a presionarse: «Lo dicen los jugadores en cada entrevista, que vamos a disfrutar cada día, cada partido que queda y ya está», volvió a reiterar Juanma Barrero tras ganar el domingo al Fuenlabrada, pero… «Vamos a apretar a ver si podemos conseguir algo bueno como hicimos el año pasado».

El objetivo del Mérida es la salvación, pura y dura. Pero si el equipo sigue compitiendo cada partido y tiene a casi toda la plantilla disponible… ilusionarse es gratis. Después de su peor racha de la temporada, la de las cinco derrotas seguidas, ha jugado siete partidos y sólo ha perdido uno, y sabe que compitiendo así y con esta dinámica, la Copa estará más cerca que el descenso. Hay antecedentes de equipos en esta dinámica en la que se encuentra el Mérida que han llegado finalmente a descender… pero también hay otros que han llegado hasta jugar el playoff de ascenso. «Así que Ceuta el próximo domingo, y no mirar nada más», coinciden en el club.

«Estamos llegando al final de Liga como llegamos al final de la primera vuelta, antes de irnos de vacaciones de Navidad», ha recordado estos últimos días Meléndez. «El plan es seguir trabajando y enfocarnos en el próximo rival. Porque ganas y te alejas, pero pierdes y se vuelve a apretar todo. Pero llevamos semanas mereciendo más de lo que estábamos consiguiendo. Teníamos ganas ya de que no hubiera tantos lesionados porque el nivel de entrenamientos aumenta y ahora mismo estamos a un nivel espectacular».

«Sí, Ahora vamos a tener muchos recursos y hay que saber gestionar la paciencia de la gente que se queda fuera», reflexionó el técnico emeritense el pasado domingo. «Un día que no jugaba de titular le dije a Dani Lorenzo que estaba siendo injusto con él, pero que también lo sería si dejase a otro compañero en el banquillo. También estoy siendo muy injusto con Busi: ha tirado tres desmarques, ha robado, ha jugado de extremo, pone una actitud en los entrenamientos que… Lolo Pla ha entrado con una actitud genial, presionando, que luego le criticamos pero, joder, actitud hoy de diez. La gente que entra lo hace convencida y muerde. He sido injusto también con Diego Parras, que vaya últimos partidos ha hecho. Los que no han salido estarán también muy jodidos conmigo. Pero yo les invito a que sigan peleando porque este entrenador hace muchos cambios y las alineaciones se mueven mucho y tienen que estar preparados para cuando les toque».

Este próximo domingo, Juanma Barrero volverá a repetir las mismas bajas que esta última jornada: Nacho González en defensa por la luxación de hombro (quiere llegar al duelo ante el Racing de Ferrol, dentro de dos semanas) y Akito arriba por la microrrotura muscular. O sea que, otra vez, tendrá que tirar de (bendita) gestión de grupo.