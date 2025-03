La primera derrota amarga al Mérida

«El Murcia ha acertado más que nosotros»

La derrota ante el Murcia acabó con la vitola de invicto del Mérida en un partido que para el técnico del cuadro extremeño, Sergi Guilló, estuvo marcado por el acierto del cuadro local. Guilló admitió tras el choque que el equipo tuvo algunos errores individuales, pero que en términos generales hizo un buen partido. «Es una derrota que duele, pero creo que hemos cuajado una buena imagen», señaló.

En la segunda parte el Mérida lo intentó y Sergi Guilló hizo cambios para buscar el empate, pero el equipo no acertó en las ocasiones y volvió a tierras extremeñas de vacío. «Tenía que agitar el partido y en ese ida y vuelta me podía haber ido con tres o cuatro a cero o haber empatado si meto las dos que he tenido. Esto se trata de acertar y el Murcia ha acertado más que nosotros porque tiene mucha dinamita», manifestó el técnico del Mérida.

La sorpresa del ‘once’ inicial fue la ausencia de Juanjo Sánchez, que el propio entrenador del Mérida justificó porque quería dar entrada a un Pablo Ganet que cuajó un buen partido. «En este escenario había que tener mucha personalidad y a Pablo (Ganet) lo conozco bien y de eso le sobra. Ha hecho una primera parte de muy buen nivel. Lo malo es que tiene que salir uno para que entre otro y hemos sacrificado a Juanjo, que está también a un nivel muy alto», sentenció.