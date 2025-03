La primavera vuelve al Romano

Aunque estemos encarando el tramo final del verano, este sábado comienza la primavera. Ese empezar a dormir con una pierna fuera del edredón, las primeras ... noches de manga corta, las terrazas llenas, volver a andar descalzo por casa, la primera jornada de Liga… La primavera es el momento perfecto. Y la vida está hecha de momentos. El primero de ellos, este Mérida-Linares que alza el telón del curso 23-24.

No importan ya los lesionados de pretemporada, ni los buenos o malos resultados, ni los mejores o peores partidos, ni los fichajes que más han gustado y los que menos. Importa competir y ganar. Lo que gusta, al fin y al cabo. «Estos primeros cuatro o cinco partidos son importantes porque, si lo hacemos bien, vamos a ganar en confianza, que es lo que necesitamos», avisa el debutante Rai Rosa.

La peor de las noticias es que no jugará Luis Acosta, el seguro más infalible del equipo. Entrará en convocatoria, pero no disputará minutos. Prefiere el cuerpo técnico disponer de él la próxima jornada en Sanlúcar a arriesgarse a perderlo un mes entero: la rotura en el cuádriceps está a punto de cerrarse, pero aún no lo ha hecho del todo. O sea que todo apunta a que Raúl Beneit e Ismael Gutiérrez serán los titulares de la sala de máquinas.

«El 'once' ya lo tenemos claro», adelanta el técnico romano. «Pero los jugadores todavía no lo saben. Lo intuyen solo». Las dudas descansan en la portería (Dani Vicente o José Andrés), el lateral izquierdo (Lluís Llácer o Raúl Prada) y un puesto en la medular (que se lo jugarán los Padilla, Busi, Escardó y Álvaro Juan, porque Sandoval es indiscutible). «Álvaro Juan no ha hecho toda la pretemporada pero es un jugador determinante: si no sale de inicio nos va a dar unos 30-40 minutos muy buenos».

Previa Mérida - Linares Mérida AD: David Vicente o José Andrés; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Llúis Llácer; Ismael Gutiérrez, Beneit, Escardó; Padilla, Sandoval y Chuma.

Linares Deportivo: Samu Casado; Antonio Marín, Bonnin, Manu Molina, Fran Varela; Javi Duarte, Rodri, Mawi; Berlanga, Rafa Llorente y Samu Corral.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio, del comité madrileño.

Estadio y hora: Romano José Fouto (20.00).

Las únicas bajas son las del ausente Akito y los lesionados Palomares, Elejalde y Diego Parras. El lateral canario, que ya se ha perdido un mes de pretemporada por una microrrotura en el cuádriceps, sufre ahora molestias en el abductor derecho y está a la espera de pruebas. Elejalde ya ha comenzado a correr esta semana tras operarse de la hernia inguinal. Y el que más preocupa es el guardameta Palomares, a quien aún no le han retirado la escayola de su mano y tendrá que cumplir los plazos máximos de recuperación.

Dos veranos parecidos

Por segundo año consecutivo, el Mérida abrirá la competición con el Linares, al que se asemeja en demasía: el curso pasado se marcó una sobresaliente temporada partiendo desde la salvación como objetivo, ha cambiado de entrenador este verano, sólo han renovado nueve futbolistas y los que han llegado no tienen experiencia alguna en la categoría. «¿Que me gustaría tener más experiencia en mi equipo? Pues sí… pero aquí están los que han querido venir», defendió a su plantel el nuevo técnico azulino, Óscar Fernández. «Nuestro mercado es el que es. Los nuevos no tienen nivel de Primera Federación pero tienen nivel de futbolistas».

Aún le falta por firmar, al menos, a un central, a un mediocentro y a un delantero. Pero en parecidas circunstancias llegaba a la primera jornada el año pasado y, al cuarto de hora, ya ganaba 2-0. «Hemos crecido en las últimas dos semanas, con las llegadas de las últimas incorporaciones. Estoy feliz con los que estamos. La dirección deportiva está trabajando mucho y bien, pero valoro a los que han querido venir a día de hoy», insiste Óscar Fernández, que esta pretemporada ha cosechado dos empates (ante el Betis Deportivo y el Granada), tres victorias (frente al Torredonjimeno, el Torre del Mar y el Villarrobledo) y dos derrotas (con Sanse y Córdoba). Viajarán en el día.

«Espero a un Mérida en nuestra línea», habla del rival el técnico jienense. «En el camino de la construcción, buscando esa nueva dinámica de equipo. Conforme vaya pasando la competición, será un equipo peligroso. Pero es un equipo dinámico, con buena llegada, buenos jugadores por fuera… parecidos a nosotros, en plena construcción». «Ellos son un buen equipo», responde Rai. «Tiene base del año anterior. Con balón lo hacen muy bien. Y sin balón tienen las ideas muy claras. Han hecho una mezcla de experiencia y juventud, como nosotros. Y nos van a dar guerra».

«Vamos a competir muy bien»

Visto lo visto hasta ahora, este sábado se espera a un Mérida con buen trato de balón, que buscará salir limpio desde atrás y acelerar en el último tramo de campo, sobre todo por fuera. «Los jugadores han dado un paso adelante estos últimos quince días. No llegamos al cien por cien ni física, ni táctica, ni psicológicamente, como todos los equipos, pero estoy convencido de que el equipo va a competir muy bien», avisa Rai.

Empieza la primavera. Empiezo lo bueno.