El precedente blanquinegro de Álex Herrera con la sub 17 en 2007

Por las categorías inferiores de la selección española han pasado muchos futbolistas extremeños, incluso algunos llegando a dar el salto a la absoluta. El último ... ejemplo es el dombenitense Pedro Porro. Algo que puede entrar dentro de lo común por la exportación de las promesas de la región a las canteras de los principales clubes españoles, y sobre todo por sus apariciones en sus equipos nodrizas, y que les coloca en el escaparate de ojeadores de la Federación Española.

Lo que no es tan habitual es hacerlo desde un equipo extremeño, tradicionalmente en divisiones no profesionales y más alejados de esa red de detección de talentos. En estas categorías es más normal que los clubes lleguen a aportar jugadores a selecciones de menor ránking como Guinea Ecuatorial o Burkina Fasso.

En el Badajoz el último precedente de una llamada de los escalafones inferiores del combinado nacional es el de Álex Herrera. El actual jugador del Don Benito recibió en 2007 la llamada de la selección española sub 17 para realizar unos entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los días 23 y 24 de enero de ese año. Álex Herrera entonces tenía 16 años y jugaba en el Badajoz juvenil de División de Honor. «¿Presión? No. Que se pongan nerviosos los del Chelsea o el Arsenal. Yo, viniendo del Badajoz, poca presión puedo tener», declaraba en su día nada más conocer su convocatoria. Su experiencia con la selección solo fue para unas sesiones de entrenamiento, por lo que no pudo vestir la camiseta de 'La Roja' en un partido.

Antes que Álex Herrera y en esta ocasión sí llegando a jugar un partido internacional, habría que remontarse a hace más de 30 años con Juan Benito Santos Núñez formando parte de la selección esapñola sub 16 siendo jugador del Badajoz, según recoge Juanjo Sánchez en su perfil de Twitter.