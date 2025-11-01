HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Iván Fernández pugna por el balón en el duelo de primera ronda de la Copa del Rey ante el Guadalajara. CP Cacereño
Primera RFEF

La Ponferradina y el Cacereño miden esfuerzos coperos en El Toralín

Los bercianos llegan reforzados tras ganar en Logroño, mientras que los extremeños buscan resarcirse tras caer ante el Guadalajara

R. H.

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

La Copa del Rey ya es pasado y este domingo (18.15 horas) toca volver a la realidad de la Primera Federación. La Ponferradina y ... el Cacereño se enfrentan en El Toralín en un duelo entre dos equipos que comparten puntuación (11 puntos) y objetivo inmediato: seguir fuera de la zona del descenso y confirmar las buenas sensaciones que ambos vienen dejando en las últimas jornadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

