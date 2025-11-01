La Ponferradina y el Cacereño miden esfuerzos coperos en El Toralín

La Copa del Rey ya es pasado y este domingo (18.15 horas) toca volver a la realidad de la Primera Federación. La Ponferradina y ... el Cacereño se enfrentan en El Toralín en un duelo entre dos equipos que comparten puntuación (11 puntos) y objetivo inmediato: seguir fuera de la zona del descenso y confirmar las buenas sensaciones que ambos vienen dejando en las últimas jornadas.

El conjunto verdiblanco afronta la cita tras la eliminación copera en Guadalajara (2-1), un partido en el que los de Julio Cobos ofrecieron una buena imagen y compitieron hasta el final. El técnico destacó en la previa que «hay maneras y maneras de caer» y que el equipo «lo hizo compitiendo, intentando hasta el último segundo superar la eliminatoria». Una derrota sin reproches que ha permitido al grupo centrarse ya en lo verdaderamente importante: la liga.

El Cacereño mantiene una línea sólida y regular en las últimas jornadas, sobre todo fuera de casa. Cobos confía en que su equipo siga creciendo en un escenario exigente como El Toralín, donde espera «un rival complicado, confeccionado desde el inicio para estar arriba y pelear por el playoff». El preparador extremeño reconoce que la Ponferradina atraviesa «un buen momento», pero recuerda que su equipo «también está compitiendo muy bien» y que la plantilla «llega fresca», pese a la carga de minutos a lo largo de los últimos ocho días.

En cuanto a las novedades, el Cacereño recupera a Carlos González, ausente en los últimos compromisos, mientras que Guti se perderá el choque por sanción. Ajenjo y Sanchidrián seguirán fuera por lesión. Igualmente, Cobos ha intentado repartir los esfuerzos en estos días para mantener la intensidad. «Ninguno va a sumar los tres partidos completos», explicó, convencido de que el grupo llegará en buenas condiciones físicas.

Ponferradina: Ángel Jiménez, Ger Novoa, Andújar, Boris, Diego Moreno, López, Undabarrena, Borja Valle, Keita, Xemi y Pau Ferrer. - Cacereño: Diego Nieves, Emi, Crespo, Sanvi, Osama, Deco, Rementería, Raúl Sanchís, Valdera , Berlanga y Diego Gómez. Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña (Galicia).

Estadio y hora: El Toralín, 18.15 horas.

La gran asignatura pendiente sigue siendo el gol. Los delanteros, César Gómez y Diego Gómez, aún no se han estrenado en el campeonato, aunque Cobos restó dramatismo al asunto: «Nos están dando mucho trabajo y generan para los compañeros. El gol llegará, esto va por rachas». En esa línea, el técnico pidió calma y confianza en los hombres de ataque, insistiendo en que el equipo «crea ocasiones y compite cada partido».

Por su parte, la Ponferradina llega al encuentro reforzada por su victoria copera ante la UD Logroñés (1-3). El conjunto berciano, dirigido por Fernando Estévez, ha encontrado equilibrio y solidez en su juego tras un inicio irregular. El técnico andaluz subraya que su equipo afronta el choque «con confianza y ganas» y valora que el calendario le permita recuperar efectivos y energías tras el esfuerzo de la Copa del Rey.

El cuadro blanquiazul sigue sin poder contar con el guardameta Andrés Prieto y mantiene la duda de Jorrín. Fernando Estévez recupera a Eneko Aguilar, mientras que San Emeterio no podrá participar por sanción. La Ponferradina ha basado su mejoría en la consistencia defensiva y en una mayor eficacia en el área contraria, aunque su entrenador reconoce que «aún hay aspectos por pulir en ataque».