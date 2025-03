Polémico empate del Cacereño en Barcelona

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 2 de febrero 2023, 07:48 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino tiene motivos sobrados para estar muy molesto. Este miércoles empató 0-0 en el Dani Jarque barcelonés ante el Espanyol en un choque con polémica arbitral, principalmente por un penalti no señalado sobre Edna en el descuento que hubiera sido decisivo para los intereses extremeños. La colegiada del choque, pese a tener una visión idónea de la jugada, no lo señaló y el marcador no se movió de las tablas ante el lamento de las cacereñas.

No fue el mejor partido de las de Ernesto Sánchez, que tuvieron a su mejor jugadora probablemente en su guardameta Inés, que tuvo intervenciones magistrales que evitaron que las catalanas se adelantaran, si bien el Cacereño también tuvo sus ocasiones, como un larguero in extremis que hubiera supuesto la victoria. Un empate que sitúa a las verdiblancas en el segundo puesto tras la victoria del Depor.