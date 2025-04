Pleno al once en la alineación del Badajoz

Uno de los grandes ejercicios de especulación en la víspera de cualquier campeonato gira alrededor de la primera alineación del curso. Los entrenadores suelen ser ... cautelosos y crípticos respecto a sus cartas. Es de los pocos momentos en los que pueden usar a su favor el factor sorpresa sobre sus rivales. Sin perder de vista que las dudas de última hora son más frecuentes a estas alturas que en cualquier otra fase.

Además, un 95% de la plantilla del Badajoz de la temporada 2022/23 es de nuevo cuño y que los partidos de pretemporada otorgan pistas pero no certezas, sin olvidar que solo el Córdoba ha puesto el listón de exigencia a la altura que deberá franquear la entidad blanquinegra en liga. Pero esta vez, aunque como es lógico Isaac Jové se limitó a pasar de puntillas por esa cuestión tras el duelo de presentación y el viernes antes de viajar a León, la apuesta parecía clara. El duelo ante los andaluces fue algo más que un simple simulacro y sentaba las bases de un once tipo que no varió ni un ápice en el choque frente a la Cultural del pasado domingo.

Pocas disyuntivas se atisbaban en la portería y la zaga, con Mariano y Cordero en el eje y Acuña y Valcarce en los flancos, especialmente porque Borja García llegó menos rodado y José Mas apenas había completado unas sesiones. En la medular, a la espera de la inscripción de Javi Ros y de implementar su puesta a punto, solo Burlamaqui parecía pujar con fuerza por arrebatar el puesto a Raúl Palma o Théo Chendri. Arriba figuraban como intocables Adilson, Alfaro, Zelu y Francis Ferrón, este último sin recambio al no estar inscrito Álvaro Sánchez, que por tanto no fue convocado.

Entradas a 10 euros

Por otra parte, el Badajoz y el San Fernando han llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas para los aficionados visitantes, que tendrán un precio de diez euros en ambos partidos.

La Federación anunció este miércoles los horarios de la jornada 3 y 4, que serán el domingo 11, a las 19.30, a domicilio, ante el Rayo Majadahonda; y en casa, frente al Algeciras, el sábado 17, a las 19.30 horas.