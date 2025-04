El playoff para el Mérida, en los pies de Liberto, Eslava y Doncel

Desde que el Sevilla Atlético le ganó al Mérida en el primer partido del 2025, el filial hispalense sólo ha encajado cuatro goles ... en doce encuentros. Por eso está siendo el mejor conjunto de toda la segunda vuelta y en tres meses ha pasado de estar en descenso a pelear por la quinta plaza. «Por eso digo que la clave para que nosotros acabemos en playoff a final de temporada será cerrar la puerta, ser más fiables a nivel defensivo», vuelve a recalcar Sergi Guilló, que sólo ha podido disfrutar de cinco porterías a cero de su equipo en 30 jornadas. Así que, hasta que lo escenifique cada fin de semana, las esperanzas del Mérida pasan por Liberto, Doncel y Eslava.

No disfrutaba el Mérida de tres futbolistas con semejantes números en una misma temporada desde el curso de Luciano, Cuevas, Ismael y Carlos Rubén. Hace dieciocho años ya. Javi Eslava suma once goles; Carlos Doncel seis más tres asistencias; y Liberto Beltrán, once goles más otras siete asistencias. En total, los tres han participado en 33 de los 43 goles que lleva el equipo de Sergi Guilló. Más del 75%. «Los tres están haciendo un año muy bueno, tienen mucho mérito. Pero también nuestra forma de jugar y el atrevimiento con balón les está premiando más que si estuviésemos más replegados en nuestro campo y tuviéramos menos situaciones de gol en cada partido».

«Se junta todo», analizó en la previa de la visita del Sevilla Atlético el técnico del Mérida. «Nosotros solemos acumular muchos futbolistas en área contraria y ellos tienen bastante libertad para moverse en ataque, a pesar de que pautamos muchos movimientos ofensivos. Por la movilidad de los tres, al final en todos los partidos tienen situaciones de gol o están cerca. Pero no quiero nombrarlos solo a ellos, sino a todos».

Guilló ha dudado durante toda la temporada en la pareja de centrales y en el triángulo del centro del campo, pero jamás arriba. Casi siempre que han estado disponibles, siempre han sido titulares: Liberto sólo fue suplente ante el Ibiza y otra vez tras salida de lesión; Doncel sólo salió desde el banquillo en Marbella; y Eslava siempre ha sido titular salvo en dos partidos y después de su lesión de noviembre. «Es muy importante que continúen los tres así e igual de importante que sigan sumando los de segunda línea. Mizzian y Herculano, no sólo con fútbol sino también con cifras; que se sumen Busi y Beneit, cuando vuelva; los centrales a balón parado; lo que nos da Pipe y el otro día empezó a darnos Nil… Somos un equipo alegre que llega con mucha gente al área contraria».

Para recibir este domingo al rival más directo en la lucha por el playoff (el Sevilla Atlético está un puesto y un punto por debajo de los emeritenses), el técnico del Mérida sólo cuenta con la baja de Beneit, al que ya espera para la próxima semana. Además, decidirá si entrará o no en convocatoria Juanjo Sánchez en el último entrenamiento. Y mientras tanto, el club mira al cielo (cruzando los dedos) para registrar la fiesta en la 'fan zone' antes del partido en tribuna y la mejor entrada de la temporada con el Día de la Infancia.