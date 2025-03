La Plataforma Sentimiento Blanquinegro constata la inyección de capital por parte de Atlantic

La Plataforma Sentimiento Blanquinegro volvía mantener la pasada semana su reunión mensual con representantes de la actual propiedad del Badajoz. En dicho encuentro con el ... director general Leonardo Casanova, el colectivo de aficionados en defensa del club pacense conocían de primera mano la actualidad institucional y se trataron algunos temas que preocupan a la gran masa social blanquinegra. Casanova trasladó que desde el grupo Atlantic Capital 2000 SL se está haciendo un esfuerzo importante por inyectar capital para permitir el funcionamiento del club y que gracias a ese impulso económico, por ejemplo, ha posibilitado que la administración concursal autorice los fichajes de Jannick Buyla y Gorka Santamaría. «Se están haciendo las aportaciones de capital necesarias para la viabilidad del club desde México», expone la Plataforma en un comunicado remitido a sus asociados. En ese sentido, también reconocía que «debido a tal eventualidad se pueden producir retrasos en determinados pagos, sin mayores consecuencias».

Otro de los puntos que se puso sobre la mesa fue el de la situación del concurso de acreedores, que en palabras del director general continúa según los plazos previstos y en cuanto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social se espera que pronto se concreten las cantidades y se fijen los plazos de pago para saldar su deuda con ambos organismos. Esta deuda bloquea la posibilidad de que el Badajoz pueda fichar jugadores extracomunitarios. Esta circunstancia ha impedido, entre otras cosas, que Marco Tulio pueda inscribirse con el Badajoz al no poderse tramitar el permiso de trabajo y el jugador brasileño acabó firmando por el Salamanca UDS de la Tercera RFEF.

Casanova también reconocía que las dos partes que forman Lanuspe SL están en vías de alcanzar un acuerdo para que todo el paquete accionarial pase al grupo de José Luis Orantes y con ello la salida de la familia Oliver.

En cuanto al aspecto deportivo, el club informaba a la Plataforma SB que trabaja en la ampliación de contrato con el canterano Edu Sánchez, sobre el que sostiene que no consta ninguna oferta. Así como la intención de reforzar al equipo juvenil de División de Honor con el objetivo de buscar la permanencia que se considera de vital importancia para el Badajoz y en lo que respecta al filial de Primera Extremeña confía en que no tenga problemas para lograr la salvación una vez que se consiga la establidad institucional.

El colectivo de aficionados también transmitió a la propiedad la preocupación existente por un posible desfase presupuestario que pudieran dejar las bajas de jugadores de la primera plantilla al etner que asumir sus contratos íntegros. Casanova trató de enviar un mensaje de tranquilidad exponiendo que las rescisiones se comunicaron de forma amistosa y en tiempo para que pudieran encoentrar otros equipo y así «mitigar el impacto económico» sobre el Badajoz.