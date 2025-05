La plantilla del Extremadura convoca una huelga para este fin de semana

Raúl Peña Jueves, 24 de febrero 2022, 13:32 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

La plantilla del Extremadura ha convocado una huelga para este fin de semana para «hacer fuerza y presión» al club para que pague y arregle la situación en la residencia de futbolistas, tal y como admitió el capitán azulgrana Álex Murillo en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes todos los jugadores y el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas.

La plantilla no quiere «tener la responsabilidad» de que el Extremadura desaparezca, pero le da un ultimátum al club para que cumpla las promesas hechas a los jugadores. Si esas promesas no se convierten en realidad, el Extremadura no jugará este fin de semana ante el Racing de Ferrol y quedará excluido de la competición y descendido administrativamente, ya que se cumpliría la segunda incomparecencia de la temporada.

Diego Rivas añadió durante la rueda de prensa que la situación en la residencia de futbolistas es muy complicada, sin limpieza, sin comida y sin agua. «La situación es infrahumana», lamentó el secretario general de AFE.

«A estos chavales hay que hacerles un monumento», destacó Diego Rivas, quien cree que «la única solución es que llegue el dinero» antes del partido ante el Racing de Ferrol para salvar la situación. Además, la residencia tiene que estar «en condiciones» para que los jóvenes puedan vivir ahí sin tener problemas de limpieza o de comida.

La plantilla ha dicho «basta»

La plantilla ha dicho basta. La semana pasada ya lo hizo con un comunicado en el que dijeron que estaban «obligados a jugar» ante la Cultural Leonesa. No tenían opción de no presentarse al partido, ya que la huelga no estaba convocada en tiempo y forma y no podían faltar a su puesto de trabajo sin un motivo justificado. Ahora todo ha cambiado, han pasado más días y los jugadores se han puesto en manos de la AFE.

