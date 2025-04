Plantilla, cuerpo técnico y afición del Badajoz exigen al unísono una solución

Manuel García Badajoz Jueves, 27 de enero 2022, 15:20 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

La paciencia en el seno del CD Badajoz sigue agotándose a cada hora que pasa ante la falta de respuestas convincentes y sobre todo hechos que den solución a una situación crítica y dilatada en el tiempo. Las reuniones mantenidas con Diego García, representante del grupo inversor que ha llegado a un acuerdo con Joaquín Parra para la compra-venta del club, siguen sin arrojar luz y las partes implicadas no van a permanecer en un compás de espera.

Tras la concentración antes del partido frente al Sanse protagonizada por la afición, encabezada por la Grada 1905, y que fue respaldada por los futbolistas, en la mañana de este jueves se volvieron a movilizar los pilares del conjunto pacense, plantilla, cuerpo técnico y afición, para reivindicarse y mostrar su rechazo absoluto a la nueva propiedad, sobre la que planea un oscurantismo que genera total desconfianza. Medio centenar de seguidores se acercaron a la plaza de España para arropar a los suyos. No era la hora más propicia en un día laborable, pero la premura de los acontecimientos precipitaron la agenda y urgía dar otro puñetazo en la mesa.

«Nos han mentido en la cara», repetían con rabia y desazón desde varios estamentos del club. Se referían, entre otras cosas, al anuncio referente al regreso de Royalverd para el cuidado del césped del feudo pacense tras subsanarse las deudas pendientes con la empresa. Así lo atestiguaba la capitana del Badajoz Femenino, Clara Pascual: «Se ha hablado con los jardineros y a día de hoy no tienen constancia de ese acuerdo». En cuanto a la hoja de ruta para reflotar la entidad, «no nos han propuesto ninguna solución», añadía. Ella y varias de sus compañeras fueron las primeras en personarse a la movilización prevista para las 13.00 horas. Se gestó el miércoles, pero fue un movimiento improvisado y finalmente tuvo que retrasarse media hora.

Los corrillos iban brotando, con exabruptos contra la familia Parra y suspiros de añoranza por Daniel Tafur. El recelo en cuanto a la nueva propiedad era un denominador común. «Han llevado a la ruina a los equipos en los que han estado y no lo podemos permitir. Bastante hemos sufrido ya con Parra», esgrimía Antonio, un aficionado. Nadie es ajeno ya a un contexto límite: «Son familias que están pasando por situaciones muy duras», explicaba José Pardo, otro hincha. E Inocente Jiménez exigía que «lo primero que tienen que hacer es poner al día a los jugadores y trabajadores, eso es lo más importante».

Luego aparecieron quienes aún asumen la dirección de la castigada nave blanquinegra, Dupi, Pepe Reynolds y Guzmán Casaseca, que enfilaron la pasarela en dirección a la puerta del ayuntamiento, donde ya se encontraba el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas.

Gorka Pérez y Josema Gallego inauguraron el goteo de futbolistas que poco a poco se iban congregando con rictus serio, cabeza gacha y paso parsimonioso. Se respiraba tensión, preocupación y hartazgo. Un aplauso interrumpía la escena lúgubre con la entrada de los capitanes, Miguel Núñez, Gorka Santamaría y José Pardo, y sin Limones, ausente por cuestiones médicas. Instantes después era el turno de un paternalista Óscar Cano, atento y cariñoso con sus pupilos, a los que colmó de carantoñas en todo momento.

En el consistorio fueron recibidos por el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Deportes, Juancho Pérez, a los que dieron a conocer «los temores e incertidumbres, e intentaron que el ayuntamiento tuviera información de primera mano. Nos ponemos a su disposición para lo que necesiten. Hemos intentado cumplir con compromisos para que pusiéramos unos fondos en el club, pero no se pueden cobrar por la situación que atraviesa el Badajoz», comentaba Gragera.

Dupi: «Pedimos soluciones»

El director general, David Torices Dupi habló claro en su comparecencia ante los medios. «Nos hemos encontrado mentiras. No queremos a personas que han hundido otros proyectos», comentaba. «Pedimos soluciones desde el minuto uno y hemos recibido problemas. Tenemos mucho miedo de lo que viene, no queremos sufrir lo mismo que en localidades vecinas», explicaba, aclarando que les da igual quién se haga cargo, pero que sea transparente en la gestión. Además, se reafirmó en que les han mantenido al margen de la operación de venta paralela. «Nunca la conocí y nunca me hicieron partícipe de otra negociación aparte de la de Tafur. El oscurantismo ha hecho que nos temamos lo peor».

En la misma línea se manifestó uno de los capitanes, Miguel Núñez: «Es una situación de continuas mentiras, de promesas que no se cumplen, de compromisos que se nos piden sin ningún tipo de argumento. No se puede sostener. Está en juego un sentimiento, un club, una ciudad, una región, no se puede permitir». E insistió en el engaño sistemático al que se están viendo sometidos. «Se nos ha mentido a la cara, hemos mantenido reunión con la gente que ha venido en representación del grupo inversor y no entendemos por qué no quieren reconocer quiénes son. Nosotros estamos aquí no solo por cuestión de salarios, sino por dignidad».

José Pardo, otro de los líderes del vestuario, reconoció que su lucha va más allá de unas nóminas atrasadas: «Nos han dicho que a la primera plantilla no le va a faltar de nada, pero venimos para que haya un futuro para el juvenil, el femenino y los trabajadores, que no nos prometan el oro y el moro porque cuando puedan van a incumplirlo y cuando no recojan los frutos que ellos creen van a dejar el club en la más miserable de las ruinas y van a desaparecer. La gente que ha entrado viene a poner patas arriba el club», explicaba. Pardo coincidió en el Extremadura con Luis Oliver (que todo apunta a que está detrás del nuevo grupo inversor) y asegura que «nos va a costar echarlos, porque esta gente está acostumbrada a trabajar así, no se les pone la cara colorada». Finalizó su exposición con una frase lapidaria que pone de manifiesto un contexto insostenible: «La única solución es mantenernos unidos y matar o morir», concluyó.