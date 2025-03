Frente común por la salvación del Badajoz

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 12 de enero 2022 | Actualizado 13/01/2022 08:53h. Comenta Compartir

Se dice que la unión hace la fuerza y a esa máxima se agarra toda la familia blanquinegra para salvar al Badajoz. Pocas veces se ha visto una alianza tan sólida y enérgica entre todos los estamentos del club pacense. Todos a una menos la propiedad, claro, que es a quien se dirigen todos los tiros. La voz blanquinegra es un clamor de rechazo a la familia Parra.

La venta es la opción que más se grita entre todos los sectores. Y sobre esa posibilidad se centró el diálogo entre Dupi y Joaquín Parra, que finalmente tuvo lugar vía telefónica al no tener el director general la autorización para visitarle personalmente en la prisión de Alhaurín de la Torre como le había pedido el dueño del club.

Pero la situación no termina de desbloquearse y a pesar de retomarse el interés por parte del grupo inversor liderado por Daniel Tafur para llegar a un punto de encuentro no hay avances relevantes en ese sentido, según ha podido confirmar este periódico.

Los capitanes del Badajoz Femenino, filial de Tercera y Juvenil, el martes. Lectura del comunicado de la primera plantilla del Badajoz el pasado martes. Reynolds y Dupi durante su comparecencia el lunes. ARNELAS/C.M./

La posición por parte de los sectores que están sujetando el Badajoz es clara y contundente para forzar a una solución que consideran que solo puede ser la venta. Sin vuelta atrás. Todos han movido ficha, desde los proveedores dejando de prestar sus servicios, Daniel Tafur retirando su oferta, aficionados, peñas y veteranos mostrando su respaldo a todos los miembros de la entidad que están sufriendo, jugadores de los distintos equipos denunciando su delicada situación y personal del club exponiendo la crítica realidad del Badajoz. La primera plantilla denunció el martes la situación tan precaria que están viviendo. «Siempre nos han pedido paciencia y discreción, pero consideramos que hemos llegado al límite», subrayaba en un comunicado todo el vestuario.

Las peñas y Grada 1905

La grave situación ha llegado a un punto en el que todos en el Badajoz van en la misma sintonía. De esta manera, los peñistas y la Grada 1905 se alinean al lado de jugadores, cuerpo técnico –tanto del primer equipo, Femenino y LaAcademia–, personal del club y en lo manifestado por Dupi, Reynolds y Guzmán el pasado lunes. «Si la propiedad dice mirar por sus trabajadores y las más de 70 familias que dependen de esto, exigimos que den una solución inmediata. No pueden estar más tiempo con impagos de alquileres y por la presente quedarse sin vivienda y en la calle, muchos sin poder ni comer».

Otro movimiento más que refleja la unión sin fisuras de todas las piezas que forman el Badajoz y que deja sola a la familia Parra. La afición blanquinegra vuelve a mostrar su rechazo a la propiedad y emitió también este miércoles un comunicado conjunto de todas las peñas, tanto federadas como no federadas, y la Grada de Animación 1905 en el que transmiten todo su apoyo en las reivindicaciones de los jugadores y cuerpos técnicos de la primera plantilla, del filial, juvenil y la femenina. Así, los seguidores del Badajoz expresan su respaldo total a cualquier medida que puedan tomar como presión ante quien tiene en su mano las soluciones para intentar salir de la situación tan precaria en la que se encuentran. «Apoyamos totalmente que cualquiera de las plantillas dejen de entrenar o jugar, o reivindiquen su situación actual hasta que desde la propiedad se dé por fin una solución», exponen en el primer punto del comunicado. En ese sentido, si los componentes de las diferentes plantillas deciden tomar la decisión más drástica van a contar con todo su calor y solidaridad en esos momentos tan difíciles. «En caso de huelga estaremos todas las peñas junto a los jugadores, capitanes y cuerpos técnicos, haciéndoles saber que no están solos, ya que no se puede alargar por más tiempo esta agonía. Apoyaremos en todo lo que necesiten mientras dure la huelga».

Y exigen de manera rotunda la salida de la familia Parra. «Pedimos firmemente a la propiedad que dé de una vez un paso al frente y venda ya, siendo esta la única solución viable en estos momentos. No podemos dejar que este sentimiento muera».

Todos han puesto las cartas sobre la mesa. Este miércoles, Joaquín Parra ponía las suyas boca arriba. Pero el desenlace de la partida aún se desconoce.