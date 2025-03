Un gol de penalti de Quiles en el minuto 94 sentencia a un aguerrido Mérida en Riazor

Juanma Barrero: «La victoria no ha llegado por lo que todos hemos visto que no ha podido llegar»

El preparador del conjunto emeritense destacó el trabajo de su equipo en Riazor y aseguró que hizo «un muy, muy, muy buen partido». «Por momentos hemos sido superiores al rival. Estoy muy contento de lo que he visto hoy de mi equipo, sufriendo cuando hay que sufrir. Es obvio que aquí hay que sufrir. Pero con mucha personalidad, con mucho atrevimiento, saliendo muy bien desde atrás, generando superioridades por fuera, llegando a zonas peligrosas en las que no hemos acertado», destacó Juanma Barrero, que considera que el Mérida dejó «una imagen muy buena». Sobre la apuesta por dar la titularidad a Palomares dijo que «es un cambio en la portería, sin más». «Está entrenando muy bien y hemos creído conveniente que jugara. Está en un buen momento y ha hecho un buen partido», explicó el preparador del cuadro romano, que prefirió no explicar si el motivo de su enfado al final del partido se debía al penalti con el que se decidió el encuentro. «No puedo hablar», quiso resumir, para después dejar entrever que el historial del Deportivo pesa y que el Mérida «también tiene un nombre en la camiseta». «Queremos el mismo respeto que todos»; añadió. «La victoria no ha llegado por lo que todos hemos visto que no ha podido llegar», señaló antes de comentar que la afición debe tener «una sensación de orgullo» por el rendimiento del equipo en un escenario como Riazor.