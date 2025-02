Un partido a vida o muerte en Ceuta

Partido clave en las aspiraciones de permanencia del Badajoz. También para un Ceuta que lleva activado el modo salvación en una segunda vuelta con ... números de playoff. Blanquinegros y caballas se citan en un duelo a vida o muerte en puestos de descenso. Ambos llegan empatados a puntos y con la obligación de ganar para salir del pozo. No les queda otro camino que la victoria para no quedar descolgados en esta lucha sin cuartel por mantener la categoría.

La necesidad ahoga al Badajoz después de dos derrotas consecutivas. Y este domingo se enfrenta a la difícil misión de intentar asaltar el acorazado del Alfonso Murube. A pesar de los dos últimos tropiezos, el equipo pacense se aferra a sus buenas sensaciones para encontrar ese punto que encauce su trayectoria. Todo lo contrario que un Ceuta crecido y en una racha envidiable que le mantiene sin perder en toda la segunda vuelta y encadena trece jornadas sin conocer la derrota. «Viene en una dinámica muy positiva. Me recuerda al caso de Unionistas, que probablemente infravaloramos y ahora vemos que gana en Vigo y al Deportivo», expone David Tenorio.

El Ceuta cerró la primera vuelta casi desahuciado con solo 8 puntos y estaba a 15 del Badajoz. Pero ha conseguido neutralizar todo ese terreno perdido y se agarra con fuerza a la permanencia. Un objetivo que el equipo donde milita el exblanquinegro Adri Cuevas ya se lo cree y tiene al alcance por méritos propios. Desde la primera jornada no ha salido de la zona de descenso y ahora tiene la posibilidad real de salir por primera vez en toda la temporada. Gran parte de esa increíble reacción se debe a los refuerzos, especialmente con la llegada de Rodri Ríos, pichichi del grupo con 15 goles. «Tiene un estilo de juego muy consolidado a la figura del entrenador. Ha perfilado muy bien al equipo sobre todo a los que ha incorporado en el mercado de invierno. Ahora mismo están con la flecha hacia arriba. Es muy peligroso en ese sentido», apunta el técnico del Badajoz.

El delantero soriano es la principal amenaza para un Badajoz que requiere de su mayor solidez defensiva para sacar algo positivo del Alfonso Murube. «Tengo la suerte de conocer a Rodri. Coincidí en Granada el año del ascenso. Si no recuerdo mal él hace el gol que mete al Sevilla en Champions y que no la juegue el Betis. Es un jugador que ha tenido ascenso a Primera, perfil de Segunda y está sacando todo lo que tiene. Es un jugador muy incómodo». Aunque Tenorio avisa que el equipo caballa es mucho más que el olfato de su goleador. «No creo que Rodri sea el único problema que tiene el Ceuta».

El preparador blanquinegro cuenta con toda la plantilla disponible por segunda semana consecutiva. José Juan Romero, por su parte, tiene las bajas de Samu Casais, que cumple su segundo partido de sanción, además de los lesionados Juan Gutiérrez y Barreda, y la duda hasta el último momento del centrocampista Ñito, con molestias en un tobillo. Tenorio mantiene su apuesta valiente en un discurso cargado de optimismo y motivacional. «El partido que tengo en mente es muy atrevido del Badajoz, no he venido aquí a reservar nada». De esta manera, visiona un encuentro a tumba abierta entre dos equipos que se la tienen que jugar al ataque. «El Ceuta es un equipo atrevido y nosotros vamos con la misma mentalidad. Va a ser un gran espectáculo».

CEUTA Tomás Mejías, Alain, Juan Gutiérrez, Robín, Macías, Alberto Reina, Julio Iglesias, Luismi, Jota, Adri Cuevas y Rodri Ríos. - BADAJOZ Kike Royo; José Mas, Borja García, Mariano Gómez, Edu Sánchez; Calderón, Mancuso, Alfaro, Adilson; Zelu y Gorka Santamaría. ÁRBITRO Orellana Cid (andaluz).

ESTADIO Y HORA Alfonso Murube, 12.00 horas.

El entrenador granadino reconocía en la previa del viernes que el vestuario está dolorido por las últimas derrotas y apela a ese orgullo herido para rebelarse. «Estamos intentando transformar ese dolor en atrevimiento que tenemos que tener en Ceuta y nos recuerda que no estamos muertos». Así, es consciente de la enorme trascendencia del choque de este domingo, aunque también recuerda que pase lo que pase este mediodía en el Alfonso Murube todavía quedarán seis finales más. «La liga no acaba en Ceuta. Ojalá sumemos, pero tenemos que seguir trabajando al cien por cien». En ese sentido, señala la importancia de no descolgarse y el papel determinante que tendrá el Nuevo Vivero. «Va a estar todo muy igualado hasta el final. Hay que mantenerse vivo hasta el último momento. Nuestro estadio tiene que ser un fortín, la gente nos va a ayudar». Y tiene claro que la mejor medicina es la confianza y seguridad del grupo. «Tenemos que intentar bajar esos niveles de ansiedad, estrés, de ver que no termina todo el domingo. Vamos a ir a por todas porque es un partido prioritario», subrayaba.