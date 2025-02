El partido soñado del Mérida

Ahí lo tiene el Mérida. Un partido en su casa, con la mejor entrada de la temporada, ante un rival prácticamente salvado y con muchísimas ... bajas, para ganar y salvarse virtualmente el sábado y, tal vez, matemáticamente el domingo. El más optimista hubiera firmado con sangre en la primera vuelta llegar a la última jornada con opciones de salvarse aunque el equipo no dependiera de sí mismo… y ya ven: el equipo podría firmar, en la antepenúltima jornada, un milagro mayor que el de los panes y los peces.

Todo apunta a que el equipo de David Rocha debería dejarlo, al menos, semicerrado este mismo sábado, pero también se contaba con la victoria ante el Algeciras y se dio y con la victoria ante el Atlético Sanluqueño y no se dio. Así que ojo. «Esperemos que esta vez demos la versión buena de salir enchufados y metidos», confía David Rocha. «Estoy convencido que esa versión más 'light' que hemos visto en la segunda vuelta, como ante Alcoyano, Huelva o Melilla, no se va a dar. Luego el partido nos llevará donde quiera, pero nuestra versión será la buena».

Tendrá que hacerlo con ausencias destacables. Aparte del lesionado Bourdal, no estarán dos piezas fundamentales del equipo, como los sancionados Luis Acosta y Sandoval, ni el lateral izquierdo titular. Lluís Llácer recibió un golpe en Málaga y aunque ha estado forzando esta semana, sufre una microrrotura en el recto que le hará perderse lo que queda de temporada. Por contra, el cuerpo técnico recupera a Iñale Elejalde e Isma Gutiérrez. El primero para cambiar de marcha el tramo final, si el equipo lo necesitara, y el segundo para sustituir a Acosta en el eje del equipo.

Tendrá Rocha que inventarse una banda izquierda nueva. Damián Canedo será el titular atrás y para el extremo opositan Javi Martín y Raúl Beneit. «Entre el que entre lo va a hacer bien y se va a dejar todo», está convencido el entrenador emeritense. «Jugaremos a lo mismo. Ya en el inicio de la buena racha no estuvo Sandoval y en el triunfo en San Fernando tampoco estuvo Acosta. Vamos a ser reconocibles».

El Romano espera la mejor entrada de la temporada: se esperan unos 2.000 niños con sus padres, más los chicos de la cantera, en el fondo norte

Con muchísimas más bajas llega a Mérida el Intercity: el lateral sancionado Guillem y los lesionados Manu Herrero (portero), Jon Ceberio (mediocentro) y Aarón Piñán (extremo).Además, son dudas Danny Blum, Leo Vázquez y Diego Cámara. «A ver si los podemos recuperar. Si no, tenemos gente joven de la base que nos puede ayudar. Pero no es cuestión de jugadores, si no de recuperar la pasión que teníamos no hace mucho».

Los de Alejandro Sandroni tienen la permanencia virtual en el bolsillo, a un solo punto de que sea matemática, después de ganar tan solo uno de los últimos seis partidos: «El equipo no ha estado a la altura en la segunda vuelta. La temporada se nos ha hecho larga. Así que hay que recuperar la pasión porque ahora nos está costando mucho en los partidos. Parece que la temporada ha terminado y no es así. El Mérida es de los mejores equipos en la segunda vuelta y nos espera un campo muy bonito con mucho público. Si no nos ponemos a ese nivel emocional y competitivo, lo pasaremos mal», avisa el técnico argentino del Intercity.

Récord de asistencia

El club espera la mejor entrada de la temporada en el Romano. Aparte de los abonados y la media de entradas vendidas en tribuna y preferencia, el club sobrepasará los 2.000 espectadores en el fondo norte, entre niños, padres y miembros de la cantera. Fondo norte, al final, porque el fondo sur está en obras y, por tanto, no está en condiciones de albergar a tantos aficionados. En lugar de darle el sol en la nuca a los asistentes al comienzo del partido, ahora les dará de cara. «A nosotros no nos viene ni bien ni mal el cambio de hora, porque el calor es para los dos equipos. Pero la gente que venga al estadio tiene que estar cómoda y a las 16.00 horas, con tantos niños en el fondo, sería un poco duro».

Todo está preparado. Sólo faltaría la victoria.