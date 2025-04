El partido en el Romano está en los laterales

Cuando miren a las bandas del Romano, se les va a hacer raro. Por la izquierda no estará Álvaro Ramón, que salvo en Talavera ha ... sido titular indiscutible en todas las jornadas de liga. Y por la derecha es probable que tampoco esté Felipe Alfonso, otro titularísimo en todos los partidos salvo en la visita a San Sebastián de los Reyes. El primero sufrió hace una semana en Salamanca una micro rotura muscular que le mantendrá unas tres semanas fuera del equipo y el segundo, un pisotón que le ha provocado una lesión en uno de los dedos del pie. «Felipe empezó a correr el viernes, sin excesivas molestias, y entrará en convocatoria, pero es seria duda para iniciar el partido», explicó Juanma Barrero en la previa.

Sus sustitutos naturales son David de la Víbora en la izquierda, que ya debutó con la camiseta emeritense ante Unionistas la jornada pasada y cumplió, y Diego Parras en la derecha, que aún no ha sido titular desde su regreso y que no ha vuelto a disputar ni un minuto desde su penalti en Riazor. «Significa una oportunidad para verlos, para que demuestren y para mostrar que somos un buen equipo», indicó el técnico emeritense. «Hemos sido capaces de hacer buenos partidos y conseguir puntos sin Acosta un día, sin Meléndez otro, sin Carlos Cinta… A demostrar que la fortaleza reside en el grupo y no tanto en lo individual, aunque en todos los grupos haya luego jugadores importantes. Si entran los dos lo van a hacer bien porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Confianza máxima».

La otra baja segura es la del japonés Akito, que sigue sin recuperarse de su esguince de tobillo, aunque empezará a entrar con el grupo la próxima semana. Y también son dudas varios jugadores, entre ellos Carlos Cinta y Dani Lorenzo. Ninguno de los dos ha completado la semana de entrenamientos pero han finalizado la semana entrando en el grupo. «Hay varios jugadores más con golpes y molestias y habrá que esperar hasta última hora», avisó Juanma Barrero el viernes. O sea que el 'once' puede salir de aquella manera.

En principio son fijos Palomares, Nacho, Bonaque, Acosta, Meléndez, Larrubia, Sandoval, Nando Copete y Chuma. Y a partir de ahí, a pensar en los laterales y los cromos a pegar ahí, teniendo en cuenta la velocidad de los vigueses por banda. «La gente ha entrenado alegre y contenta esta semana. Es lo que tienen las victorias, que traen felicidad y confianza por haber recuperado sensaciones», tranquiliza el técnico emeritense.

Mérida-Celta B Mérida: Palomares; Diego Parras, Erik Ruiz, Bonaque, David de la Víbora; Acosta, Meléndez, David Larrubia, Sandoval; Nando Copete y Chuma.

Celta B: Christian Joel; Carrique, Javi Rodríguez, Domínguez, Medrano; Martín Calderón, Damián Rodríguez, Raúl Blanco, Miguel Rodríguez; Lautaro y Losada.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 16.00.

El equipo regresa tras dos victorias seguidas, con varios tocados, dos apercibidos y con un derbi a la vuelta de la esquina… «pero es que para nosotros, cada punto que podamos coger, cada balón dividido ganado, es oro. No podemos pensar más allá. Por eso jugamos así y damos esa sensación de equipo rocoso que no da por perdido ningún balón y lo lucha todo. Esa es nuestra idiosincrasia y no podemos mirar más allá de eso. Lo que venga, ya lo miraremos. La fortaleza reside en el grupo», volvió a repetir Juanma Barrero.

Una derrota en nueve jornadas

Buen momento, aunque el descenso siga a seis puntos (igual que antes de ganar en Salamanca hace una semana), para recibir a uno de equipos con mejor racha del grupo: el filial del Celta, a dos puntos del playoff de ascenso, ha perdido solo un partido en las últimas nueve jornadas, y fue hace quince días en Madrid ante el Rayo Majadahonda. «En cuanto a números y juego es uno de los mejores equipos del grupo. Les gusta tener el balón, al que tratan bien, con velocidad arriba, y encima cuando tiene que defender, sabe juntarse. Ha mejorado mucho en eso con respecto al equipo que nos encontramos en la primera vuelta, es más competitivo».

Desde que perdió a principios de noviembre en el Nuevo Vivero, el equipo dirigido por Claudio Giráldez es el mejor equipo del grupo. No solo por ser el equipo con más puntos logrados (por encima de Deportivo, Alcorcón, Córdoba y Real Madrid Castilla), sino también por ser el conjunto con más goles marcados en los últimos cuatro meses de liga. Sólo viajará con la baja del zaguero sancionado Sergio Barcia.