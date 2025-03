El partido de Irún, en el aire

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO Lunes, 3 de enero 2022 | Actualizado 04/01/2022 10:07h. Comenta Compartir

Las próximas horas en el Extremadura van a ser decisivas en el club. Se puede pasar de no jugar ante el Real Unión de Irún y ser descalificado de la competición, al contar ya con una incomparecencia, a hacerlo con jugadores del filial para salvar la papeleta. En el entrenamiento de ayer solo hubo tres futbolistas con ficha del primer equipo, Casto, Morcillo y Gato, y la situación es límite: si no llega dinero, muchos jugadores se plantean no jugar ante el Real Unión. Pero la cuestión es que la normativa exige un mínimo de siete licencias profesionales en el campo y un máximo de cuatro canteranos.

La intención del club es ganar tiempo y jugar el partido del sábado. El Extremadura pretende hacer las fichas profesionales suficientes a jugadores del filial para no ser descalificado de la competición por una segunda incomparecencia. Después de ese partido hay un parón de dos semanas que el Extremadura quiere aprovechar para recomponer su plantilla con incorporaciones y evitar la desaparición.

Todo esto pasará si antes no hay un auto de liquidación de la titular del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz. El presidente azulgrana, Manuel Franganillo, sigue buscando financiación para convencer a la jueza de que va a haber dinero para pagar las deudas y así evitar la liquidación.

Ante la ausencia de Khalifa Capital, Franganillo busca un préstamo que permita salvar el escollo actual y ganar tiempo hasta finales de enero para encontrar un grupo inversor y también jugadores. Es complicado que la jueza admita un crédito al club como inversión, ya que aumentaría aún más la deuda del Extremadura. Por eso el presidente sigue buscando soluciones.

Y mientras tanto, la situación en la plantilla es extrema y Manuel Mosquera ve como día tras día se van cayendo jugadores de los entrenamientos. Hasta tal punto que ayer ya estaba entrenando al filial con algunos jugadores del primer equipo. En concreto tres: Gato, Casto y Morcillo. Los demás jugadores o se han ido o no se presentaron al entrenamiento.

Las nueve bajas, contando la de Nico Hidalgo, en el primer equipo desde la vuelta de vacaciones han dejado el vestuario prácticamente vacío, pero habrá más. Hay otros futbolistas que ya están buscando equipo para fichar en este mercado invernal, por lo que la situación es límite. Además, ayer ya hubo jugadores con ficha de la primer plantilla que no se presentaron a entrenar por diversos motivos como Toribio, Sandaza, Pedro López, Sebas Coris, Villacañas o Dani Pérez. Así, la puerta de salida para estos futbolistas está cada vez más abierta y es cuestión de tiempo que abandonen el Extremadura con la carta de libertad para buscarse un futuro mejor.

SITUACIÓN DE LA PLANTILLA Jugadores que entrenaron este lunes Casto, Morcillo y Gato.

Jugadores que no entrenaron Toribio, Sebas Coris, Pedro López, Fran Sandaza, Dani Pérez, Emmanuel, Villacañas y Álex Ligero

Con ficha del filial Musa, Vargas y los jugadores que militan en Tercera.

Salidas Fran Varela (Costa Brava), Fran Cruz (Cultural), Nico Hidalgo, Sergio Gil (Costa Brava), Pastrana (Baleares), Kike Márquez (Albacete), Elías Pérez (Nàstic), Rubén Mesa (UCAM), Lolo González (Sanluqueño) y Saúl González (San Fernando).

Todo esto propicia que sean los jugadores del filial los que tengan que dar el callo y jugar ante el Real Unión de Irún este sábado, si es que nada cambia de aquí a entonces y el club les tramita la ficha profesional. Los canteranos que han estado con el primer equipo durante la primera vuelta, Musa y Vargas, siguen entrenando a las órdenes de Manuel Mosquera, pero quizá estos futbolistas también salgan del club en los próximos días.

Salidas también en el filial

Además, en el Extremadura B también se abre un nuevo problema, y es que ya hay futbolistas que se han marchado del filial, como Missfut que publicó en sus redes sociales que dejaba el Extremadura, por lo que el número de efectivos va bajando conforme pasan los días.

El club está en un periodo de inestabilidad que no acaba de romper y que ha hecho que los últimos meses hayan sido un calvario para jugadores y trabajadores. La salida de casi todos los futbolistas titulares del equipo azulgrana –los que aún no lo han hecho lo harán próximamente– ha dejado un panorama desolador en el equipo y ahora es Manuel Mosquera y los que están los que deben dar la cara y jugar el próximo partido de liga.

La solución está cada vez más lejos mientras la jueza puede dictar la entrada del Extremadura en fase de liquidación en cualquier momento. El club sigue con vida, pero agoniza mientras el tiempo corre en su contra.