Pardo: «Me da mucha impotencia y pena la situación del Extremadura»

José Pardo ha caído de pie en el Badajoz. Es titular indiscutible, mariscal de la zaga y uno de los líderes por su carisma y ... experiencia. La afición tardó poco en identificarse plenamente con su carácter, entrega y raza, encarnadas en la celebración con rabia del gol que abría el marcador ante el Talavera en el partido inaugural (2-0), con un grito dirigido a la grada, con los puños cerrados y portando un brazalete de capitán que estrenaba: «Fue liberador. Después del varapalo del playoff era importante enganchar a la gente y que se diese cuenta de que estamos con energías y ánimos nuevos».

Aquel tanto drenaba también parte del padecimiento sufrido durante una pretemporada incierta que ha tenido continuidad entrado el curso futbolístico. Pardo, al igual que el resto del plantel pacense, se ha familiarizado con la inquietud y el nerviosismo por las dudas que acechaban en las altas esferas de la entidad, aunque las aguas parecen más calmadas con un horizonte algo más halagüeño. «Lo último que sabemos es que está en trámites la venta; no tenemos más detalles, pero va por buen camino». En el vecino almendralejense, en cambio, la situación es más crítica y acuciante, con una huelga en ciernes. Pardo admite que la empatía hacia ellos es total, como compañero de profesión, como alguien que ha estado inmerso en un contexto análogo y porque coincidió con varios de los protagonistas.

No en vano, en ese vestuario se calzó las botas durante tres campañas (desde 2017 hasta 2020) que «siempre guardaré en un rinconcito de mi corazón». Un ascenso y dos años en Segunda es el balance de una trayectoria impecable de la que guarda vivencias muy positivas. «Se me pone la piel de gallina solo de recordarlo».

Aunque no mantiene hilo directo de manera regular, asegura que está al tanto de todo lo que ocurre en el seno del club azulgrana y se muestra preocupado «porque llevan muchos meses sin cobrar y no sé de dónde va a venir el dinero. No entiendo cómo han dejado que se siga generando deuda sin que se meta mano al club. Ahora se ve con una bola gigante que espero que se solucione. Te pones en su lugar y da mucha pena e impotencia».

El sábado, el Nuevo Vivero (19.00 horas) será el escenario de un derbi «peculiar», tal y como lo define el defensor blanquinegro, por todo lo que rodea a lo estrictamente deportivo. Elogia a sus rivales «porque lo que están haciendo los jugadores es una barbaridad. Con la que tienen encima, ¡cómo están compitiendo! Es increíble y tienen mis absolutos respetos».

Asegura que es consciente de que no es nada fácil mantener a raya toda la crispación concerniente al plano económico, «porque somos humanos y llega un momento en el que te afecta. La clave es intentar separarlo el máximo tiempo posible y abstraerse. Tanto ellos como nosotros lo estamos intentando, a veces lo conseguimos y en otras ocasiones se ven esos fantasmas». En todo caso, está convencido de que en el duelo regional «haremos lo que todo el mundo quiere que hagamos y lo único en lo que tendríamos que pensar, que es jugar al fútbol».

En lo que respecta al rendimiento del Badajoz en estos primeros compases, argumenta que «el equipo está cogido con pinzas por las lesiones. Estamos apretando y deseando que lleguen los refuerzos de la gente que se vaya recuperando, porque cuando regresen iremos a más y daremos un salto de calidad que nos reenganchará arriba».