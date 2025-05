Paco Puertas no continuará en el Mérida

R. P. Mérida Martes, 7 de junio 2022, 21:20 Comenta Compartir

Su nombre sonó en el Romano por primera vez en el tramo final de la temporada del descenso en Coruxo. Aquel mismo verano, de hecho, ya empezó a trabajar por y en el club. En noviembre de 2018 se convirtió en accionista y en junio de 2019, en el propietario del Mérida tras comprarle el cien por cien de las acciones a los primos Martín. Y hasta este mes de junio. Tres años después de aquella firma, Paco Puertas ha decidido salir del club. «No voy a tener ningún tipo de vinculación. Mi momento ya ha pasado», ha reconocido en el podcast de Minuto 30, de Canal Extremadura Radio.

Cuando vendió todas sus acciones el pasado mes de octubre a Mark Heffernan, ambos pactaron que Puertas seguiría siendo presidente hasta final de temporada para facilitar una transición tranquila y que después acordarían si continuaría o no como asesor del proyecto del inglés. Pero hace dos semanas, tras meditarlo profundamente, el empresario madrileño decidió que no: la gestión deportiva les separaba por completo. «No me siento identificado con cómo se va a gestionar el club. Y no lo digo desde el punto de vista económico, que ahí no tengo ninguna duda de la solvencia de Mark. Pero, en el apartado deportivo, Mark tiene una manera de hacer las cosas y yo otra. Hay cosas en el día a día con las que uno no se va sintiendo a gusto. Iríamos contra natura si siguiéramos. Es justo que a partir de ahora haya un solo protagonista y que ese sea el propietario del club».

Se refiere Paco Puertas a la forma de gestionar el próximo proyecto deportivo, donde él ya no se veía a gusto. «Cada maestrillo tiene su librillo. Yo ya no soy el propietario y estaría bajo la batuta de Mark, y como no voy a estar ni cómodo ni de acuerdo, lo mejor es irme. Entré sin hacer ruido y me iré igual. He intentado ayudar y facilitar una transición tranquila, algo que no hicieron conmigo y que eché mucho de menos. He intentado decirle todo lo que pensaba a Mark en estos últimos seis meses, y por eso ha habido mucho desgaste. Pero el del próximo año es el proyecto de Mark y hay que dejarle», continuó explicándose.

Sigue manteniendo que, económicamente, Mark Heffernan es el mejor empresario que ha podido traer al Romano, pero las formas de trabajar y entender los proyectos futbolísticos en estas categorías lo han separado por completo. Como en su día, por ejemplo, lo separó de Ander Garitano. «Mi diferencia con Ander es grande: él era un asalariado del club y, cuando chocas con el que te paga, pues tiene sus consecuencias. Y Ander no tenía pelos en la lengua, por eso a mí me entusiasmó que fuera mi director deportivo, porque me decía las cosas para bien y para mal. Pero a mí Mark no me paga: he estado aquí porque he querido y me lo ha pedido. Ahora hay que dejar espacio y no poner piedras en el camino».

El ya expresidente del Mérida duda sobre la visión del nuevo dueño del Mérida a la hora de diseñar el nuevo proyecto deportivo. «Esto es una opinión mía, pero creo que tiene una visión quizá un poco distorsionada por lo que ha pasado en los últimos seis meses. Cuando se reunió con Juanma Barrero en enero, le pidió que el equipo no descendiera, y las cosas han cambiado mucho desde enero hasta ahora. Y cuando las cosas cambian tan radicalmente y no sabes por qué, porque esto es fútbol, hay que mirarlo con perspectiva. En estos últimos meses hemos tenido la suerte que yo, como presidente, no he tenido en los dos años y medio anteriores: en el sorteo, con los arbitrajes, con todo… Y el problema es que te confundas y creas que eso es lo que va a pasar siempre de aquí en adelante. Ojalá esta última ola positiva no le confunda de lo difícil que va a ser jugar en Primera Federación, lo difícil que es fichar y hacer un equipo como el que hicimos Ander y yo para esta temporada. Hay que traer muy buenos jugadores y pagar bien para estar en la categoría adecuada. Si creemos que podemos jugar en Primera con jugadores de Segunda y Tercera Federación, estamos equivocados. Puedes tener dos, tres o cuatro futbolistas que vengan de ahí, pero si queremos mantenernos hay que traer jugadores consolidados en la categoría. Y ese es el miedo que tengo, que Mark pueda interpretar, por lo que ha vivido en los últimos seis meses, que jugar en Primera va a ser más sencillo de lo que realmente es».

Por eso, en la última conversación que mantuvo con David Rocha, recién nombrado director deportivo, le fue muy claro: «Ten personalidad». «David es una excelente persona, un excelente jugador y no me cabe duda de que será un buen director deportivo. Que ponga encima de la mesa su manera de gestionar la dirección deportiva y estoy seguro que le irá muy bien. Yo espero que David y el cuerpo técnico le ayuden en ese sentido».

Pagará la deuda con Hacienda Paco Puertas se marchará oficialmente de su despacho del Romano cuando solucione los problemas derivados de aquella inspección de Hacienda del pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil registró las oficinas del club junto a otros muchos equipos de la categoría. El Mérida ya ha recibido un requerimiento de pago por parte del inspector después de unas diferencias de criterios en lo referente a las dietas y las ayudas para los pisos en los contratos de los futbolistas. «No ha sido una sanción sino un requerimiento de pago que tenemos que calcular y pagar antes del final de este mes», explica el presidente emeritense. «Pero lo resolveré yo de manera directa y no el club. Quedé con Mark en que si había algunas irregularidades durante mi mandato, sería yo el que las asumiría y eso es lo que voy a hacer. No obstante, no son irregularidades sino retrasos en el pago en unas cuestiones que Hacienda ha interpretado de una manera y nosotros de otra. Es una cantidad asumible, no desorbitada». Además, el club confirmó ayer a Luismi Patiño como nuevo director de fútbol del Mérida y a Manel Losada como analista de datos. Luismi se encargará de coordinar todas las áreas de fútbol de la entidad, definiendo la metodología de la cantera, y formará parte de la dirección deportiva encabezada por David Rocha. «Y continuará como máximo responsable del filial, que intentará el ascenso a Tercera Federación. Con esta figura, el club sigue creciendo y sentando las bases de un proyecto a largo plazo que continúa profesionalizándose», explica el Mérida. Y Manel, por su parte, que ya se incorporó al club el año pasado, cuenta con un master en big data deportivo, es especialista universitario en scouting y análisis de equipos y jugadores y tiene el nivel III de entrenador.