Óscar Cano: «A mis jugadores no los voy a dejar caer, no los abandonaré nunca»

Manuel García Jueves, 27 de enero 2022, 20:05

El técnico del Badajoz, Óscar Cano, se mostró muy emocionado tras el triunfo ante el Sanse en una semana cargada de sinsabores y lanzó un mensaje paternalista a sus jugadores: «Aunque mañana ya no estuviese aquí, ha merecido la pena por ese grupo de personas que no las voy a dejar nunca caer. Siempre van a encontrar en mí a su padre, que no los toque nadie. No los voy a abandonar jamás». Se refirió, además, a la unidad como el gran patrimonio que ha adquirido el grupo en estas circunstancias. «Cuando una familia tiene problemas, lo único que le ampara es que todos nos cobijemos y estemos juntos en la adversidad».

Gorka Santamaría, uno de los capitanes y autor del primer gol en el duelo del miércoles, resaltó que «nosotros y toda esta gente que ha venido somos el Badajoz, si alguien entra en mi casa, con el pan de mi hija no va a jugar. Nadie nos da ninguna respuesta, pero este barco no se va a hundir con nosotros dentro». Aseguró que no tiene ninguna intención de salir, «porque estoy muy comprometido con este club; o me matan o de aquí no me voy».