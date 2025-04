Óscar Cano, en continuo reciclaje

Manuel Gª garrido Badajoz Viernes, 12 de noviembre 2021, 21:33 Comenta Compartir

Óscar Cano no es un entrenador doctrinario ni un ideólogo sectario que construye un equipo alrededor de su paradigma. Posee un estilo, una querencia, el gusto por un tipo de fútbol, pero la experiencia y sus tablas le han invitado a adscribirse a la corriente que promulga que dirigir a un grupo consiste en hacerlo sostenible compatibilizando los recursos y estableciendo un ecosistema que permita exprimir al máximo sus potencionalidades. En resumen, sacarle partido a un vestuario sin parapetarse en un método rígido. En estas categorías sublimar un concepto y sobredimensionarlo es una garantía de suicidio.

Además, tiende a difuminar la figura del director de orquesta y desmitifica la demiúrgica sapiencia del técnico: «creer que un equipo juega bien o un jugador comprende el juego (yo no sé lo que es eso) porque les decimos cómo debe perfilarse o con qué pie debe recibir el balón, es tan absurdo como decir que Miguel Ángel sabía esculpir porque alguien le dijo cómo debía coger las herramientas». Lapidario. Cortita y al pie.

Óscar Cano no esconde su admiración por Cruyff y los discípulos que han evangelizado sus enseñanzas en generaciones posteriores. Su cuenta de Twitter está plagada de guiños a la leyenda holandesa y también de referencias a los continuadores de su legado, como Guardiola, Xavi, Lillo... Sin embargo, no es un prosélito de la causa que impregna su fórmula de postulados dogmáticos unidireccionales. No en vano, su planteamiento ha exhibido cintura al mutar sin vacilaciones cuando las bajas y los rivales así lo han exigido. Varió su 4-3-3 predilecto, sobre el que ha dado incluso conferencias en seminarios, para alinear a dos puntas, un sistema que ha repetido con frecuencia desde la jornada 7.

En las ruedas de prensa son habituales las alusiones a esas figuras precursoras del fútbol moderno como inspiradores de ciertos aforismos: «Hay una máxima grabada a fuego y es que el balón te ordena», esgrimió nombrando a Cruyff en la rueda de prensa previa al duelo del domingo ante la UD Logroñés (Nuevo Vivero, 17.00 horas, Footters) para explicar la segunda parte del pasado viernes ante el Zamora. «Sufres si hay unos minutos en los que no eres capaz de acertar una secuencia de pases que te permitan ordenarte, condicionar la actividad defensiva del rival y llegar a campo contrario, asentarte, obligarle a replegarse y que no encuentre a partir de la recuperación razones para contraatacarte y meterte en tu campo».

Así de pormenorizada fue su explicación para restar relevancia a una circunstancia eventual y sujeta a múltiples factores no vinculados estrictamente a la vertiente técnica, sino más bien a una cuestión de frescura de ideas. Los creadores no estuvieron acertados y eso se tradujo en poca clarividencia. Por ese motivo reconoce que no ha puesto énfasis en nada concerniente a ese apartado, «porque la regularidad de este equipo me indica que gente fiable con el balón no tuvo su día, son cosas que pasan muy pocas veces y tocó contra el Zamora, no hay mucho que corregir. Los pones a pasarse la pelota durante la semana y hacen un máster por la calidad que ostentan».

Variante en la pizarra

Cierto protagonismo del error también posee un trasfondo táctico que desgranó durante su intervención, asociado a la búsqueda de una variante en la pizarra que permitiese neutralizar las virtudes de los últimos rivales. «Hemos cambiado la dinámica de entrenamiento para jugar mucho más rápido y hemos atraído la precipitación. En el día del Sanse preveíamos un partido en el que había que estar atentos por el tipo de superficie. El Extremadura juega a tumba abierta y va a por ti, se separan y había que encontrar rápido a nuestro último hombre, asentarlos en campo contrario y atacar la última línea. El Zamora fue muy proactivo, defiende muy alto y casi se te empareja uno contra uno en todo el campo, y había que entrenar algo para tratar de sacar provecho de ese contexto». Ante la UD Logroñés augura otro escenario: «hay que volver a nuestra esencia».

Temas

CD Badajoz